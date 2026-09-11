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В Кремле назвали нелепым требование Японии изменить карту ООН, на которой Курильские острова обозначены как российские

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Япония требует изменить обозначение южных Курильских островов на карте Equal Earth. В РФ это требование отвергли.

В Кремле назвали нелепым требование Японии изменить карту ООН, на которой Курильские острова обозначены как российские

В рф отреагировали на требование Японии изменить новую карту мира ООН и назвали его бессмыслицей. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на помощника российского диктатора юрия ушакова, передает УНН.

Детали

ушаков назвал бессмыслицей требование Японии изменить новую карту мира ООН.

Ранее сообщалось, что правительство Японии потребовало от создателей карты Equal Earth изменить на ней принадлежность южной части Курильских островов, которые обозначены на карте тем же цветом, что и другие территории рф.

Прецедент для оккупированных территорий: Япония требует изменить карту, на которой Курильские острова обозначены как российские10.09.26, 20:09 • 14133 просмотра

Напомним

Японское правительство планирует рассмотреть контрмеры в связи с визитом президента россии владимира путина на один из четырех островов, которые контролирует рф, но на которые претендует Япония. 

США поддержали Японию на фоне визита путина на спорные острова14.08.26, 15:21 • 4655 просмотров

Антонина Туманова

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