В рф отреагировали на требование Японии изменить новую карту мира ООН и назвали его бессмыслицей. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на помощника российского диктатора юрия ушакова, передает УНН.

Детали

ушаков назвал бессмыслицей требование Японии изменить новую карту мира ООН.

Ранее сообщалось, что правительство Японии потребовало от создателей карты Equal Earth изменить на ней принадлежность южной части Курильских островов, которые обозначены на карте тем же цветом, что и другие территории рф.

Прецедент для оккупированных территорий: Япония требует изменить карту, на которой Курильские острова обозначены как российские

Напомним

Японское правительство планирует рассмотреть контрмеры в связи с визитом президента россии владимира путина на один из четырех островов, которые контролирует рф, но на которые претендует Япония.

США поддержали Японию на фоне визита путина на спорные острова