В Кремле назвали нелепым требование Японии изменить карту ООН, на которой Курильские острова обозначены как российские
Киев • УНН
Япония требует изменить обозначение южных Курильских островов на карте Equal Earth. В РФ это требование отвергли.
В рф отреагировали на требование Японии изменить новую карту мира ООН и назвали его бессмыслицей. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на помощника российского диктатора юрия ушакова, передает УНН.
Детали
ушаков назвал бессмыслицей требование Японии изменить новую карту мира ООН.
Ранее сообщалось, что правительство Японии потребовало от создателей карты Equal Earth изменить на ней принадлежность южной части Курильских островов, которые обозначены на карте тем же цветом, что и другие территории рф.
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