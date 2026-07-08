Россия атакует Киев баллистикой, в столице вспыхнул сильный пожар

Российские войска ночью атаковали Киев баллистическими ракетами. После ударов в столице возник сильный пожар. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Детали

В Киеве объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых каналов, сохраняется угроза повторных ударов баллистическими ракетами.

Враг атакует город баллистикой. Будьте в укрытиях! – написал Ткаченко.

Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших в настоящее время уточняется. Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В Деснянском районе в результате попадания ракеты горят складские помещения. В Святошинском районе – возгорание в нежилом здании. Враг атакует столицу баллистикой. Находитесь в укрытиях! – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Вишневом продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, для тушения огня привлекли вертолёт