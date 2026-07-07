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В Вишневом продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, для тушения огня привлекли вертолёт

Киев • УНН

 • 18719 просмотра

Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия российского ракетного удара в Вишневом под Киевом. Погибло 7 человек, 26 пострадали, для тушения пожара вертолёт совершил более 30 сбросов воды.

В Вишневом продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, для тушения огня привлекли вертолёт

В Вишневом под Киевом продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Для тушения огня работает авиация — вертолет совершил более 30 сбросов воды, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Спасатели ГСЧС непрерывно работают на месте российского ракетного удара. Трагедия унесла жизни 7 человек, еще 26 человек пострадали.

Разрушениям подвергся частный жилой сектор, повреждены также объекты бизнеса, административные и производственные здания. Сейчас специалисты ГСЧС продолжают ликвидировать очаги пожаров, разбирать поврежденные конструкции и обследовать территорию на наличие взрывоопасных предметов. Также привлечены кинологические расчеты.

Для тушения огня работает авиация — вертолет ГСЧС совершил более 30 сбросов воды.

Всего к ликвидации последствий привлечено около 200 спасателей и 55 единиц спецтехники. Параллельно на месте происшествия работают психологи, которые оказывают всю необходимую поддержку пострадавшим.

В результате российской атаки в Вишневом повреждено 13 гектаров жилой застройки - Свириденко06.07.26, 22:18 • 3385 просмотров

Напомним 

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от СБУ и разведки детального выяснения того, что произошло в Вишневом на Киевщине, где утром из-за угрозы повторной детонации эвакуировали людей. 

Антонина Туманова

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