В Вишневом продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, для тушения огня привлекли вертолёт

В Вишневом под Киевом продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Для тушения огня работает авиация — вертолет совершил более 30 сбросов воды, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Спасатели ГСЧС непрерывно работают на месте российского ракетного удара. Трагедия унесла жизни 7 человек, еще 26 человек пострадали.

Разрушениям подвергся частный жилой сектор, повреждены также объекты бизнеса, административные и производственные здания. Сейчас специалисты ГСЧС продолжают ликвидировать очаги пожаров, разбирать поврежденные конструкции и обследовать территорию на наличие взрывоопасных предметов. Также привлечены кинологические расчеты.

Для тушения огня работает авиация — вертолет ГСЧС совершил более 30 сбросов воды.

Всего к ликвидации последствий привлечено около 200 спасателей и 55 единиц спецтехники. Параллельно на месте происшествия работают психологи, которые оказывают всю необходимую поддержку пострадавшим.

В результате российской атаки в Вишневом повреждено 13 гектаров жилой застройки - Свириденко

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от СБУ и разведки детального выяснения того, что произошло в Вишневом на Киевщине, где утром из-за угрозы повторной детонации эвакуировали людей.