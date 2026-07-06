В результате российской атаки в Вишневом повреждено 13 гектаров жилой застройки - Свириденко
Киев • УНН
В Вишневом в результате ночной российской атаки повреждено 13 гектаров жилой застройки. Правительство выделит средства из резервного фонда на восстановление.
В результате российской атаки этой ночью в Вишневом зафиксированы самые масштабные разрушения жилого сектора за все время полномасштабного вторжения — 13 гектаров жилой застройки. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
В результате российской атаки этой ночью в Вишневом Киевской области зафиксированы самые масштабные разрушения жилого сектора за все время полномасштабного вторжения. Повреждено 13 гектаров жилой застройки
По ее словам, учитывая масштабы разрушений, Правительство выделит средства из резервного фонда для помощи общине, в частности на восстановление жилья, поврежденного в результате российского обстрела. Необходимость принятия оперативных решений обсудили с президентом.
С ночи в городе развернуты штабы, где люди могут получить всю необходимую срочную помощь и консультации по оформлению компенсации. На месте работают 500 спасателей ГСЧС и более 400 полицейских
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от СБУ и разведки детального выяснения того, что произошло в Вишневом на Киевщине, где утром из-за угрозы повторной детонации эвакуировали людей.