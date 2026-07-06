В результате российской атаки в Вишневом повреждено 13 гектаров жилой застройки - Свириденко

В результате российской атаки этой ночью в Вишневом зафиксированы самые масштабные разрушения жилого сектора за все время полномасштабного вторжения — 13 гектаров жилой застройки. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

В результате российской атаки этой ночью в Вишневом Киевской области зафиксированы самые масштабные разрушения жилого сектора за все время полномасштабного вторжения. Повреждено 13 гектаров жилой застройки - заявила Свириденко.

По ее словам, учитывая масштабы разрушений, Правительство выделит средства из резервного фонда для помощи общине, в частности на восстановление жилья, поврежденного в результате российского обстрела. Необходимость принятия оперативных решений обсудили с президентом.

С ночи в городе развернуты штабы, где люди могут получить всю необходимую срочную помощь и консультации по оформлению компенсации. На месте работают 500 спасателей ГСЧС и более 400 полицейских - добавила Свириденко.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от СБУ и разведки детального выяснения того, что произошло в Вишневом на Киевщине, где утром из-за угрозы повторной детонации эвакуировали людей.