Умеров і Гнатов полетіли до США на зустрічі з американською стороною щодо мирного плану - Зеленський

$42.200.13
49.230.04
ukenru
12:31 • 3110 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 10861 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 7534 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 10275 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 11655 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 22920 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 38908 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35043 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45105 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 57607 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
98%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою4 грудня, 03:50 • 20827 перегляди
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя4 грудня, 05:23 • 20604 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 24859 перегляди
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу07:55 • 12510 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 11659 перегляди
Публікації
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 5210 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
12:12 • 10862 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 24925 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 57607 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 49476 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Франція
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 11701 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 21945 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 66817 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 69894 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 123710 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
БМ-21 «Град»
Financial Times

Умеров і Гнатов полетіли до США на зустрічі з американською стороною щодо мирного плану - Зеленський

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов вилетіли до США. Вони проведуть переговори з американською делегацією щодо мирного плану, повідомив Володимир Зеленський.

Умеров і Гнатов полетіли до США на зустрічі з американською стороною щодо мирного плану - Зеленський

Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов вилетіли до США для переговорів з американською делегацією щодо мирного плану, повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

"Був ряд зустрічей у нашої делегації в Флориді з американською стороною. Ми підготували деякі рішення, пропозиції на наше бачення спільно з американською стороною. Після цього американська сторона поїхала в росію. Про що там були розмови, в якому конструктивному форматі або ні, я, чесно кажучи, не можу відповісти. Знаю тільки одне, що ми домовилися, що ми проговоримо деякі речі сенситивні. І після американської сторони, після зустрічі в росії, наші дві делегації зустрінуться в США", - сказав Зеленський.

Він додав, що Умєров і Гнатов вже полетіли до США.

"Мені здається, вже полетіли в США. Я буду знати більш ширшу інформацію після того, як вони зустрінуться, і вони мені подзвонять. Сьогодні, напевно (зустріч - ред.). Питання в часі. Я думаю сьогодні, може завтра", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що голова делегації України на мирних переговорах секретар РНБО Рустем Умєров і учасник делегації начальник Генштабу Андрій Гнатов сьогодні проведуть зустрічі у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів, потім - підготовка зустрічі із представниками президента США Дональда Трампа.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Андрій Гнатов
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Брюссель
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Флорида