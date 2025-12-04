Умеров і Гнатов полетіли до США на зустрічі з американською стороною щодо мирного плану - Зеленський

Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов вилетіли до США для переговорів з американською делегацією щодо мирного плану, повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

"Був ряд зустрічей у нашої делегації в Флориді з американською стороною. Ми підготували деякі рішення, пропозиції на наше бачення спільно з американською стороною. Після цього американська сторона поїхала в росію. Про що там були розмови, в якому конструктивному форматі або ні, я, чесно кажучи, не можу відповісти. Знаю тільки одне, що ми домовилися, що ми проговоримо деякі речі сенситивні. І після американської сторони, після зустрічі в росії, наші дві делегації зустрінуться в США", - сказав Зеленський.

Він додав, що Умєров і Гнатов вже полетіли до США.

"Мені здається, вже полетіли в США. Я буду знати більш ширшу інформацію після того, як вони зустрінуться, і вони мені подзвонять. Сьогодні, напевно (зустріч - ред.). Питання в часі. Я думаю сьогодні, може завтра", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що голова делегації України на мирних переговорах секретар РНБО Рустем Умєров і учасник делегації начальник Генштабу Андрій Гнатов сьогодні проведуть зустрічі у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів, потім - підготовка зустрічі із представниками президента США Дональда Трампа.