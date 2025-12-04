Умеров и Гнатов вылетели в США на встречи с американской стороной по мирному плану - Зеленский

Секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов вылетели в США для переговоров с американской делегацией по мирному плану, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

"Был ряд встреч у нашей делегации во Флориде с американской стороной. Мы подготовили некоторые решения, предложения на наше видение совместно с американской стороной. После этого американская сторона поехала в Россию. О чем там были разговоры, в каком конструктивном формате или нет, я, честно говоря, не могу ответить. Знаю только одно, что мы договорились, что мы проговорим некоторые вещи чувствительные. И после американской стороны, после встречи в России, наши две делегации встретятся в США", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Умеров и Гнатов уже улетели в США.

"Мне кажется, уже улетели в США. Я буду знать более широкую информацию после того, как они встретятся, и они мне позвонят. Сегодня, наверное (встреча - ред.). Вопрос во времени. Я думаю сегодня, может завтра", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава делегации Украины на мирных переговорах секретарь СНБО Рустем Умеров и участник делегации начальник Генштаба Андрей Гнатов сегодня проведут встречи в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров, затем - подготовка встречи с представителями президента США Дональда Трампа.