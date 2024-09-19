Спутники Маска "блокируют" возможность заглянуть во вселенную - исследователи

Радиоволны от увеличивающейся сети спутников Илона Маска блокируют возможность ученых заглянуть во вселенную, по словам исследователей из Нидерландов, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Новое поколение спутников Starlink от компании SpaceX, которые обеспечивают быстрый интернет во всем мире, больше мешает работе радиотелескопов, чем предыдущие версии, говорят они.

Тысячи орбитальных спутников «ослепляют» радиотелескопы и могут мешать астрономическим исследованиям, согласно данным Нидерландского института радиоастрономии (ASTRON).

«Каждый раз, когда запускается больше спутников с такими уровнями излучения, мы видим все меньше и меньше неба», - сказала профессор Джессика Демпси, директор ASTRON.

«Мы пытаемся изучить такие вещи, как струи, испускаемые черными дырами в центре галактик. Мы также изучаем некоторые из ранних галактик, в миллионах и миллионах световых лет от нас, а также экзопланеты», - сказала она, подчеркивая области, на которые влияет излучение спутника.

По данным ASTRON, помехи от спутников второго поколения, или V2, в 32 раза сильнее, чем от первого поколения.

Количество испускаемой радиации превышает нормы, установленные отраслевым органом Международного союза электросвязи, добавила профессор Демпси.

Исследование было проведено с использованием радиотелескопа LOFAR в Нидерландах в течение одного дня в июле этого года.

Астрономы говорят, что они говорили со SpaceX об излучении от первого поколения спутников и компания выслушала их опасения. Но ASTRON теперь говорит, что V2 оказались еще более мощными.

Исследователи подчеркивают, что необходимо больше регулирования космоса и способов работы спутников, чтобы избежать компрометации научной работы.

Выводы опубликованы в научном журнале Astronomy and Astrophysics.

Дополнение

Спутники обеспечивают широкополосный интернет по всему миру, часто в отдаленных местах.

По одной из оценок, в настоящее время на орбите на высоте около 550 км над Землей находится 6402 спутника Starlink, что делает его крупнейшим поставщиком на сегодня.

У главного конкурента SpaceX, OneWeb их меньше 1000. Но это растущая сфера бизнеса. Amazon разрабатывает собственную сеть и надеется запустить не менее 3000 в ближайшие несколько лет.

Ожидается, что к 2030 году количество спутников на орбите превысит 100 тысяч.