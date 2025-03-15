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Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

Киев • УНН

 • 28404 просмотра

SpaceX планирует запустить Starship на Марс в 2026 году с помощью Super Heavy. Optimus поможет в технических задачах. Первая высадка людей возможна в 2029-2031 годах.

Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

Маск анонсировал запуск Starship на Марс в 2026 году. Об этом сообщает Генеральный директор SpaceX Илон Маск, передает УНН.

Детали

По его словам, миссия стартует на борту многоразовой ракеты-носителя Super Heavy, а сам корабль Starship совершит посадку на Красной планете в рамках подготовки к будущим пилотируемым экспедициям. Ключевую роль в миссии будет играть искусственный интеллектуальный робот Optimus, который поможет в выполнении технических задач после приземления. 

Starship отправляется на Марс в конце следующего года на борту Optimus

- написал Илон Маск в Х.

Если тестовые посадки пройдут успешно, SpaceX может начать высадку людей уже в 2029 году. В то же время более вероятным сроком Маск назвал 2031 год.

Илон Маск помог Трампу в выборе новенькой Tesla12.03.25, 01:32 • 25525 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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