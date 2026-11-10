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Недавние украинские атаки сократили нефтеперерабатывающие мощности рф на 30% — Reuters

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Атаки украинских беспилотников повредили 9 из 35 крупнейших НПЗ россии. Мощности переработки сократились примерно на 300 тысяч тонн в сутки.

Недавние украинские атаки сократили нефтеперерабатывающие мощности рф на 30% — Reuters

Возобновление украинских ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) с конца октября сократило мощности российской нефтепереработки примерно на 30%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два отраслевых источника, пишет УНН.

Подробности

Как отмечает издание, украинские атаки на российские НПЗ усиливают трудности москвы с преодолением внутреннего дефицита топлива, поскольку россия одновременно поставляет дизельное топливо на международные рынки в рамках экспортной сделки с президентом США Дональдом Трампом.

Украина активизировала удары по российским нефтеперерабатывающим заводам с конца октября, когда объявленное Трампом перемирие между Киевом и москвой в отношении ударов по энергетическим объектам так и не вступило в силу.

По данным отраслевых источников и представителей властей, в течение последней недели украинские атаки нарушили работу и спровоцировали аварийные ситуации на девяти из 35 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии.

По оценкам источников, совокупная суточная паспортная мощность российских НПЗ, пострадавших от атак беспилотников с конца октября, составляет около 300 тысяч тонн, или 2,2 млн баррелей. Среди них — три крупных предприятия в центральной части россии. Общая мощность первичной нефтепереработки страны составляет примерно 930 тысяч тонн в сутки.

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В конце октября российские НПЗ перерабатывали около 700 тысяч тонн, или 5 млн баррелей сырой нефти в сутки, сообщили источники.

По их оценкам, фактическое сокращение объемов переработки сырой нефти на российских заводах может достигать 200 тысяч тонн в сутки.

Среди пострадавших предприятий — нефтеперерабатывающие заводы в Рязани, Ярославле и Поволжье.

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Ольга Розгон

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