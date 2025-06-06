Движение по Керченскому мосту перекрыто: есть угроза применения морских дронов

Уже более 40 минут перекрыто движение на Керченском мосту. Как сообщают подконтрольные власти рф Telegram-каналы, есть угроза применения морских дронов, передает УНН.

На Керченском мосту более 40 минут перекрыто движение автотранспорта - говорится в сообщении.

По данным российских мониторинговых каналов пишут об опасности применения морских дронов в районе Керчи и моста.

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