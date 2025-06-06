Рух Керченським мостом перекрито: є загроза застосування морських дронів

Вже понад 40 хвилин перекритий рух на Керченському мосту. Як повідомляють підконтрольні владі рф Telegram-канали, є загроза застосування морських дронів, передає УНН.

На Керченському мосту понад 40 хвилин перекрито рух автотранспорту - йдеться у повідомленні.

За даними російських моніторингових каналів пишуть про небезпеку застосування морських дронів у районі Керчі та мосту.

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