Рух Керченським мостом перекрито: є загроза застосування морських дронів
Київ • УНН
Рух автотранспорту Керченським мостом перекрито вже понад 40 хвилин. Російські моніторингові канали повідомляють про загрозу застосування морських дронів в районі Керчі.
Вже понад 40 хвилин перекритий рух на Керченському мосту. Як повідомляють підконтрольні владі рф Telegram-канали, є загроза застосування морських дронів, передає УНН.
На Керченському мосту понад 40 хвилин перекрито рух автотранспорту
За даними російських моніторингових каналів пишуть про небезпеку застосування морських дронів у районі Керчі та мосту.
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