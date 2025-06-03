Керченский мост - в дыму, по Крыму снова фиксируют взрывы
Киев • УНН
В районе Керченского моста зафиксировано задымление, а в районе аэродрома Бельбек в Севастополе и Феодосии слышали взрывы. Также, в Керчи подняли вертолет для облета береговой линии.
На северо-западе оккупированного Севастополя местные жители слышат взрывы, также на востоке Крыма сообщают о задымлении в районе Керченского моста. Передает УНН со ссылкой на Крымский ветер.
Детали
По данным телеграм-канала "Крымский ветер", который ссылается на информацию своих подписчиков, около 15.00 в оккупированной Керчи прогремел мощный взрыв.
В воздух подняли вертолет, который проводит облет береговой линии вдоль пролива.
В керченских пабликах оживленно обсуждается ситуация.
Керченский мост в дыму То ли дымовая завеса, то ли прилет
Также "Крымский ветер" передает о взрывах, которые слышали в районе аэродрома Бельбек в Севастополе. Кроме того речь идет о двух взрывах, которые были слышны в Феодосии, пишет Крымский ветер.
Напомним
Российская ПВО якобы сбила беспилотник над Крымским мостом. Обломки дрона упали на дорожное покрытие во время движения автомобилей, движение было приостановлено на три часа.
керченский мост был закрыт для движения более 2,5 часов после сообщений о ночных взрывах.