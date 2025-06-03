Керченський міст - у диму, по Криму знову фіксують вибухи
Київ • УНН
У районі Керченського мосту зафіксовано задимлення, а в районі аеродрому Бельбек у Севастополі та Феодосії чули вибухи. Також, у Керчі підняли вертоліт для обльоту берегової лінії.
На північному заході окупованого Севастополя місцеві жителі чують вибухи, також на сході Криму повідомляють про задимлення у районі Керченського мосту. Передає УНН із посиланням на Кримський вітер.
Деталі
За даними телеграм-каналу "Кримський вітер", який посилається на інформацію своїх підписників, близько 15.00 у окупованій Керчі пролунав потужний вибух.
У повітря підняли вертоліт, який проводить обліт берегової лінії вздовж протоки.
У керченських пабліках жваво обговорюється ситуація.
Керченський міст у диму Чи то димова завіса, чи то приліт
Також "Кримський вітер" передає про вибухи, які чули у районі аеродрому Бельбек у Севастополі. Крім того ідеться про два вибухи, які було чути у Феодосії, пише Кримський вітер.
Нагадаємо
Російська ППО нібито збила безпілотник над Кримським мостом. Уламки дрона впали на дорожнє покриття під час руху автомобілів, рух було призупинено на три години.
керченський міст був закритий для руху понад 2,5 години після повідомлень про нічні вибухи.