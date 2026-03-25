Минус 34% стратегической авиации и более 2250 танков рф - самые успешные операции СБУ во время войны
За время полномасштабного российского вторжения СБУ превратилась в современную спецслужбу государства, воюющего за свое существование.
За период полномасштабного вторжения СБУ трансформировалась в современную спецслужбу воюющей страны — технологичную, профессиональную и готовую к выполнению самых сложных задач. Это касается как боевой работы непосредственно на линии фронта и проведения масштабных спецопераций, так и противодействия российским спецслужбам внутри нашей страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
В целом, начиная с 24 февраля 2022 года и по состоянию на середину марта 2026 года, бойцы СБУ поразили на фронте:
- более 2250 танков;
- более 4070 ББМ;
- более 4,5 тыс.
артиллерийских систем;
- более 700
средств противовоздушной обороны.
За прошедший год СБУ провела десятки уникальных спецопераций, среди которых наиболее известны:
- «Паутина» – самая успешная спецоперация СБУ, в ходе которой одновременно был поражен 41 боевой самолет рашистов, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160, на четырех аэродромах в глубоком тылу. За один день 34% всей стратегической авиации рф было выведено из строя, а ориентировочная стоимость потерь оккупантов составила более 7 миллиардов долларов;
- третье поражение Крымского моста в июне 2025 года. СБУ поразила мост под водой, существенно повредив опоры этого незаконного сооружения;
- первая в истории атака подводным дроном «Sub Sea Baby» российской подводной лодки в порту новороссийска. Эта субмарина, которая была носителем пусковых установок «Калибр», получила критические повреждения.
Также сотрудники Службы на постоянной основе предотвращают попытки совершать теракты, поджоги и диверсии по всей Украине. В 2025-2026 годах Служба предотвратила 195 преступлений с использованием взрывчатки. Сотрудники СБУ установили более 1000 человек, причастных к преступлениям, связанным с диверсиями, поджогами и терактами в Украине.
С начала полномасштабной вооруженной агрессии СБУ разоблачила 141 агентурную сеть, в которые входило 608 человек и объявила 4144 подозрения за государственную измену. Большинство злоумышленников были задержаны еще до того, как им удалось нанести ущерб, ведь Служба работает на опережение.
Эффективность работы СБУ также подтверждают следующие показатели: с начала полномасштабного вторжения рф государственными наградами было удостоено 2267 сотрудников СБУ. Высшим званием "Герой Украины" отмечено 32 бойца СБУ (из которых 14 посмертно).
Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Евгений Хмара поздравил сотрудников СБУ с профессиональным праздником, который отмечается 25 марта ежегодно.