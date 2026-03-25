Мінус 34% стратегічної авіації та понад 2250 танків рф - найуспішніші операції СБУ під час війни
Київ • УНН
За час повномасштабного російського вторгнення СБУ перетворилась у сучасну спецслужбу держави, що воює за своє існування.
За період повномасштабного вторгнення СБУ трансформувалася в сучасну спецслужбу воюючої країни - технологічну, професійну і готову до виконання найскладніших завдань. Це стосується як бойової роботи безпосередньо на лінії фронту і проведення масштабних спецоперацій, так і протидії російським спецслужбам всередині нашої країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
Деталі
Загалом, починаючи з 24 лютого 2022 року і станом на середину березня 2026 року, бійці СБУ вразили на фронті:
- понад 2250 танків;
- більше 4070 ББМ;
- понад 4,5 тис.
артилерійських систем;
- більше 700
засобів протиповітряної оборони.
За минулий рік СБУ провела десятки унікальних спецоперацій, серед яких найбільш відомі:
- «Павутина» – найуспішніша спецоперація СБУ, під час якої одночасно було уражено 41 бойовий літак рашистів, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, на чотирьох аеродромах у глибокому тилу. За один день 34% всієї стратегічної авіації рф було виведено з ладу, а орієнтовна вартість втрат окупантів становила понад 7 мільярдів доларів;
- третє ураження Кримського мосту в червні 2025 року. СБУ уразила міст під водою, суттєво пошкодивши опори цієї незаконної споруди;
- перша в історії атака підводним дроном «Sub Sea Baby» російського підводного човна в порту новоросійська. Ця субмарина, яка була носієм пускових установок «Калібр», зазнала критичних пошкоджень.
Також співробітники Служби на постійній основі запобігають спробам вчиняти теракти, підпали та диверсії по всій Україні. У 2025-2026 роках Служба запобігла 195 злочинам з використанням вибухівки. Співробітники СБУ встановили понад 1000 осіб, причетних до злочинів, пов’язаних із диверсіями, підпалами і терактами в Україні.
З початку повномасштабної збройної агресії СБУ викрила 141 агентурну мережу, до яких входило 608 осіб та оголосила 4144 підозри за державну зраду. Більшість зловмисників були затримані ще до того, як їм вдалося завдати шкоди, адже Служба працює на випередження.
Ефективність роботи СБУ також підтверджують наступні показники: з початку повномасштабного вторгнення рф державними нагородами було удостоєно 2267 співробітників СБУ. Найвищим званням "Герой України" відзначено 32 бійці СБУ (з яких 14 посмертно).
Нагадаємо
Тимчасово виконувач обов’язки голови Служби безпеки України Євген Хмара привітав співробітників СБУ з професійним святом, що відзначається 25 березня щорічно.