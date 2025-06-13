СБУ передала в музей дрон-"ветеран" Sea Baby, выполнявший боевые задачи в Черном море

$41.490.02
48.080.63
ukenru
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные
15:24 • 21427 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
15:04 • 27001 просмотра
Саммит G7 в Канаде: на что может надеяться Украина
Эксклюзив
14:34 • 28018 просмотра
Все модернизации и замена комплектующих для военной и авиационной техники проходят государственную сертификацию и согласование – представитель Укроборонпром
11:58 • 37247 просмотра
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
13 июня, 09:49 • 58966 просмотра
МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
Эксклюзив
13 июня, 08:47 • 71061 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста
12 июня, 17:14 • 92389 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 227783 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
12 июня, 16:12 • 170800 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
12 июня, 16:05 • 84063 просмотра
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4.2м/с
76%
751мм
Популярные новости
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации13 июня, 07:59 • 138219 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"13 июня, 08:19 • 123567 просмотра
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года13 июня, 08:23 • 72566 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 113238 просмотра
Российскому рэперу Тимати сообщили о подозрении - СБУ13 июня, 09:19 • 102272 просмотра
публикации
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства12:08 • 46423 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 114070 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"13 июня, 08:19 • 124393 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации13 июня, 07:59 • 139000 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 227783 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные15:24 • 21427 просмотра
Джеймс Ганн рассказал, что сценарий нового фильма о Чудо-женщине "пишется прямо сейчас"14:16 • 19133 просмотра
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года13 июня, 08:23 • 73204 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 63274 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 129044 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Шахед-136
9К720 Искандер
Калибр (семейство ракет)

СБУ передала в музей дрон-"ветеран" Sea Baby, выполнявший боевые задачи в Черном море

Киев • УНН

 • 690 просмотра

СБУ передала в музей легендарный морской дрон Sea Baby, который был задействован в спецоперациях, в результате которых поражены 11 кораблей рф и взорван Крымский мост. Sea Baby прошел более 4 тысяч километров в Черном море.

СБУ передала в музей дрон-"ветеран" Sea Baby, выполнявший боевые задачи в Черном море

Служба безопасности Украины передала в Национальный Музей истории Украины во Второй мировой войне один из легендарных морских беспилотников Sea Baby. Надводный многоразовый беспилотник выполнил ряд боевых задач в Черном море. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ в Telegram.

Детали

Как сообщается, дроны линейки Sea Baby являются частью флота морских надводных дронов СБУ, которые во время полномасштабного вторжения поразили 11 кораблей рф и подорвали Крымский мост.

Дрон успешно выполнил несколько миссий и суммарно прошел по Черному морю более 4 тысяч километров. В частности, вел "морской бой" с российской авиацией в декабре 2024 года. Беспилотник получил значительные повреждения, однако выполнил боевые задачи и вернулся в пункт базирования.

- рассказали в СБУ.

Сейчас повреждения не позволяют использовать его по назначению, поэтому лодку полностью обезопасили и передали в музей.

По словам бригадного генерала военной контрразведки СБУ Ивана Лукашевича, надводный морской дрон Sea Baby - уникальная разработка, которая по надежности, технологичности и универсальности опережает любые мировые аналоги.

Морские драконы СБУ вступили в бой с российской авиацией в Керченской бухте: видео09.12.24, 09:44 • 17832 просмотра

Благодаря морским дронам задача президента Украины Владимира Зеленского выполнена: россия больше не доминирует в акватории Черного моря.

- отметил председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк. 

Морские надводные дроны, созданные специалистами СБУ, с 2022 года прошли эволюционный путь от экспериментальных моделей дронов-камикадзе до многоцелевых морских платформ – быстрых, почти незаметных для врага и способных преодолевать тысячу километров и нести боевой заряд более 1000 кг. Sea Baby выполняют самые разнообразные задачи в Черном море – от дистанционного минирования до атак на военные объекты и незаконно построенные сооружения в Крыму. 

Поразила 11 кораблей рф в Черном море и более 1,7 тыс. танков: СБУ о результатах в 33-ю годовщину со дня создания25.03.25, 09:29 • 34794 просмотра

Для нас большая честь принимать в музее легендарный дрон СБУ Sea Baby. Это изобретение заставило россию прятать большинство своих военных кораблей в бухте Новороссийска и позволило Украине разблокировать "зерновой коридор". Уверен, что этот экспонат будет иметь бешеную популярность среди посетителей. Каждый захочет прикоснуться к современной истории, которую творят настоящие герои

- отметил директор Музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

Именно с помощью морских дронов СБУ подорвала Крымский мост и поразила 11 российских военных кораблей. Служба безопасности постоянно совершенствует собственные разработки, а новейшие Sea Baby имеют, среди прочего, крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей, что позволяет им вести бой с российской авиацией.

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны03.05.25, 09:01 • 241199 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКультура
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Черное море
Владимир Зеленский
Украина
Крымский мост
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9