СБУ передала в музей дрон-"ветеран" Sea Baby, выполнявший боевые задачи в Черном море

Служба безопасности Украины передала в Национальный Музей истории Украины во Второй мировой войне один из легендарных морских беспилотников Sea Baby. Надводный многоразовый беспилотник выполнил ряд боевых задач в Черном море. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ в Telegram.

Детали

Как сообщается, дроны линейки Sea Baby являются частью флота морских надводных дронов СБУ, которые во время полномасштабного вторжения поразили 11 кораблей рф и подорвали Крымский мост.

Дрон успешно выполнил несколько миссий и суммарно прошел по Черному морю более 4 тысяч километров. В частности, вел "морской бой" с российской авиацией в декабре 2024 года. Беспилотник получил значительные повреждения, однако выполнил боевые задачи и вернулся в пункт базирования. - рассказали в СБУ.

Сейчас повреждения не позволяют использовать его по назначению, поэтому лодку полностью обезопасили и передали в музей.

По словам бригадного генерала военной контрразведки СБУ Ивана Лукашевича, надводный морской дрон Sea Baby - уникальная разработка, которая по надежности, технологичности и универсальности опережает любые мировые аналоги.

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Благодаря морским дронам задача президента Украины Владимира Зеленского выполнена: россия больше не доминирует в акватории Черного моря. - отметил председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

Морские надводные дроны, созданные специалистами СБУ, с 2022 года прошли эволюционный путь от экспериментальных моделей дронов-камикадзе до многоцелевых морских платформ – быстрых, почти незаметных для врага и способных преодолевать тысячу километров и нести боевой заряд более 1000 кг. Sea Baby выполняют самые разнообразные задачи в Черном море – от дистанционного минирования до атак на военные объекты и незаконно построенные сооружения в Крыму.

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Для нас большая честь принимать в музее легендарный дрон СБУ Sea Baby. Это изобретение заставило россию прятать большинство своих военных кораблей в бухте Новороссийска и позволило Украине разблокировать "зерновой коридор". Уверен, что этот экспонат будет иметь бешеную популярность среди посетителей. Каждый захочет прикоснуться к современной истории, которую творят настоящие герои - отметил директор Музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

Именно с помощью морских дронов СБУ подорвала Крымский мост и поразила 11 российских военных кораблей. Служба безопасности постоянно совершенствует собственные разработки, а новейшие Sea Baby имеют, среди прочего, крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей, что позволяет им вести бой с российской авиацией.

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