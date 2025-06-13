СБУ передала в музей дрон-"ветеран" Sea Baby, выполнявший боевые задачи в Черном море
Киев • УНН
СБУ передала в музей легендарный морской дрон Sea Baby, который был задействован в спецоперациях, в результате которых поражены 11 кораблей рф и взорван Крымский мост. Sea Baby прошел более 4 тысяч километров в Черном море.
Служба безопасности Украины передала в Национальный Музей истории Украины во Второй мировой войне один из легендарных морских беспилотников Sea Baby. Надводный многоразовый беспилотник выполнил ряд боевых задач в Черном море. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ в Telegram.
Детали
Как сообщается, дроны линейки Sea Baby являются частью флота морских надводных дронов СБУ, которые во время полномасштабного вторжения поразили 11 кораблей рф и подорвали Крымский мост.
Дрон успешно выполнил несколько миссий и суммарно прошел по Черному морю более 4 тысяч километров. В частности, вел "морской бой" с российской авиацией в декабре 2024 года. Беспилотник получил значительные повреждения, однако выполнил боевые задачи и вернулся в пункт базирования.
Сейчас повреждения не позволяют использовать его по назначению, поэтому лодку полностью обезопасили и передали в музей.
По словам бригадного генерала военной контрразведки СБУ Ивана Лукашевича, надводный морской дрон Sea Baby - уникальная разработка, которая по надежности, технологичности и универсальности опережает любые мировые аналоги.
Морские драконы СБУ вступили в бой с российской авиацией в Керченской бухте: видео09.12.24, 09:44 • 17832 просмотра
Благодаря морским дронам задача президента Украины Владимира Зеленского выполнена: россия больше не доминирует в акватории Черного моря.
Морские надводные дроны, созданные специалистами СБУ, с 2022 года прошли эволюционный путь от экспериментальных моделей дронов-камикадзе до многоцелевых морских платформ – быстрых, почти незаметных для врага и способных преодолевать тысячу километров и нести боевой заряд более 1000 кг. Sea Baby выполняют самые разнообразные задачи в Черном море – от дистанционного минирования до атак на военные объекты и незаконно построенные сооружения в Крыму.
Поразила 11 кораблей рф в Черном море и более 1,7 тыс. танков: СБУ о результатах в 33-ю годовщину со дня создания25.03.25, 09:29 • 34794 просмотра
Для нас большая честь принимать в музее легендарный дрон СБУ Sea Baby. Это изобретение заставило россию прятать большинство своих военных кораблей в бухте Новороссийска и позволило Украине разблокировать "зерновой коридор". Уверен, что этот экспонат будет иметь бешеную популярность среди посетителей. Каждый захочет прикоснуться к современной истории, которую творят настоящие герои
Именно с помощью морских дронов СБУ подорвала Крымский мост и поразила 11 российских военных кораблей. Служба безопасности постоянно совершенствует собственные разработки, а новейшие Sea Baby имеют, среди прочего, крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей, что позволяет им вести бой с российской авиацией.
Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны03.05.25, 09:01 • 241199 просмотров