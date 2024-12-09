Морские драконы СБУ вступили в бой с российской авиацией в Керченской бухте: видео
Киев • УНН
Группа морских дронов "Sea Baby" атаковала российские вертолеты и самолеты в Керченской бухте. В бою есть убитые и раненые среди русских, а вражеские вертолеты получили значительные повреждения.
В ночь на 6 декабря дроны СБУ "Sea Babу" провели спецоперацию в Керченской бухте, вступив в бой с российскими вертолетами и самолетами. Есть убитые и раненые среди россиян. Кроме того, вражеские вертолеты получили сильные повреждения. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщили в СБУ, передает УНН.
В ночь с 5 на 6 декабря группа морских дронов СБУ "Sea Babу" вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", которые пытались их перехватить
Как указали в СБУ, российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но именно они стали добычей, потому что морские дроны открыли ответный огонь. Отмечается, что на новейших "Sea Baby" были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей.
"Перехваченный российский радиообмен свидетельствует, что на бортах вертолетов есть убитые и раненые. Сами же вертолеты получили значительные повреждения и теперь нуждаются в капитальном ремонте", - отметили в СБУ.
Также дроны СБУ, как сообщается, поразили баржу, которая перевозила военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста, который оккупанты до сих пор безуспешно пытаются привести в порядок после прошлых подрывов украинской спецслужбы.
Напомним
Утром 6 декабря россияне перекрыли Крымский мост, в соцсетях сообщали о громких звуках взрывов в Керчи, которые прозвучали в районе судостроительного завода "Затока", а также зареве в пригороде Керчи, Аршинцевом.
Позже добавили, что за информацию подписчиков, что в Керченском проливе совершают прорыв украинские морские дроны.