СБУ передала в музей дрон-"ветеран" Sea Baby, що виконував бойові завдання у Чорному морі

Служба безпеки України передала в Національний Музей історії України у Другій світовій війні один із легендарних морських безпілотників Sea Baby. Надводний багаторазовий безпілотник виконав низку бойових завдань у Чорному морі. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ у Telegram.

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Як повідомляється, дрони лінійки Sea Baby є частиною флоту морських надводних дронів СБУ, які під час повномасштабного вторгнення уразили 11 кораблів рф та підірвали Кримський міст.

Дрон успішно виконав декілька місій і сумарно пройшов по Чорному морю понад 4 тисячі кілометрів. Зокрема, вів "морський бій" з російською авіацією у грудні 2024 року. Безпілотник отримав значні пошкодження, однак виконав бойові задачі та повернувся в пункт базування. - розповіли в СБУ.

Наразі ушкодження не дозволяють використовувати його за призначенням, тож човен повністю убезпечили та передали до музею.

За словами бригадного генерала військової контррозвідки СБУ Івана Лукашевича, надводний морський дрон Sea Baby - унікальна розробка, яка за надійністю, технологічністю та універсальністю випереджає будь-які світові аналоги.

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Завдяки морським дронам задача президента України Володимира Зеленського виконана: росія більше не домінує в акваторії Чорного моря. - зазначив голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

Морські надводні дрони, створені фахівцями СБУ, з 2022 року пройшли еволюційний шлях від експериментальних моделей дронів-камікадзе до багатоцільових морських платформ – швидких, майже непомітних для ворога та здатних долати тисячу кілометрів і нести бойовий заряд понад 1000 кг. Sea Baby виконують найрізноманітніші задачі в Чорному морі – від дистанційного мінування до атак на воєнні об’єкти та незаконно збудовані споруди в Криму.

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Для нас велика честь приймати в музеї легендарний дрон СБУ Sea Baby. Цей винахід змусив росію переховувати більшість своїх військових кораблів в бухті Новоросійська і дозволив Україні розблокувати "зерновий коридор". Впевнений, що цей експонат матиме шалену популярність серед відвідувачів. Кожен захоче доторкнутися до сучасної історії, яку творять справжні герої - зазначив директор Музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук.

Саме за допомогою морських дронів СБУ підірвала Кримський міст і вразила 11 російських військових кораблів. Служба безпеки постійно вдосконалює власні розробки, а новітні Sea Baby мають, серед іншого, великокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей, що дозволяє їм вести бій з російською авіацією.

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