СБУ передала в музей дрон-"ветеран" Sea Baby, що виконував бойові завдання у Чорному морі
Київ • УНН
СБУ передала в музей легендарний морський дрон Sea Baby, який був задіяний у спецопераціях, у результаті яких уражено 11 кораблів рф та підірвано Кримський міст. Sea Baby пройшов понад 4 тисячі кілометрів у Чорному морі.
Служба безпеки України передала в Національний Музей історії України у Другій світовій війні один із легендарних морських безпілотників Sea Baby. Надводний багаторазовий безпілотник виконав низку бойових завдань у Чорному морі. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ у Telegram.
Деталі
Як повідомляється, дрони лінійки Sea Baby є частиною флоту морських надводних дронів СБУ, які під час повномасштабного вторгнення уразили 11 кораблів рф та підірвали Кримський міст.
Дрон успішно виконав декілька місій і сумарно пройшов по Чорному морю понад 4 тисячі кілометрів. Зокрема, вів "морський бій" з російською авіацією у грудні 2024 року. Безпілотник отримав значні пошкодження, однак виконав бойові задачі та повернувся в пункт базування.
Наразі ушкодження не дозволяють використовувати його за призначенням, тож човен повністю убезпечили та передали до музею.
За словами бригадного генерала військової контррозвідки СБУ Івана Лукашевича, надводний морський дрон Sea Baby - унікальна розробка, яка за надійністю, технологічністю та універсальністю випереджає будь-які світові аналоги.
Морські дрони СБУ вступили в бій з російською авіацією у Керченській бухті: відео09.12.24, 09:44 • 17832 перегляди
Завдяки морським дронам задача президента України Володимира Зеленського виконана: росія більше не домінує в акваторії Чорного моря.
Морські надводні дрони, створені фахівцями СБУ, з 2022 року пройшли еволюційний шлях від експериментальних моделей дронів-камікадзе до багатоцільових морських платформ – швидких, майже непомітних для ворога та здатних долати тисячу кілометрів і нести бойовий заряд понад 1000 кг. Sea Baby виконують найрізноманітніші задачі в Чорному морі – від дистанційного мінування до атак на воєнні об’єкти та незаконно збудовані споруди в Криму.
Уразила 11 кораблів рф у Чорному морі та понад 1,7 тис. танків: СБУ про результати у 33-тю річницю з дня створення25.03.25, 09:29 • 34794 перегляди
Для нас велика честь приймати в музеї легендарний дрон СБУ Sea Baby. Цей винахід змусив росію переховувати більшість своїх військових кораблів в бухті Новоросійська і дозволив Україні розблокувати "зерновий коридор". Впевнений, що цей експонат матиме шалену популярність серед відвідувачів. Кожен захоче доторкнутися до сучасної історії, яку творять справжні герої
Саме за допомогою морських дронів СБУ підірвала Кримський міст і вразила 11 російських військових кораблів. Служба безпеки постійно вдосконалює власні розробки, а новітні Sea Baby мають, серед іншого, великокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей, що дозволяє їм вести бій з російською авіацією.
Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни03.05.25, 09:01 • 241199 переглядiв