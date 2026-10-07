Почему сравнение ударов по мостам в Киеве и Крымскому мосту является ошибочным: разъяснение ЦПД

В международном и украинском сегментах информационного пространства фиксируются манипулятивные публикации, в которых российские удары по мостам в Киеве противопоставляют украинским ударам по Крымскому мосту и другим объектам российской инфраструктуры. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что продвигается тезис о "двойных стандартах": в Украине и на Западе якобы одобряли атаки на "российскую гражданскую инфраструктуру", а осуждение российских ударов преподносится как лицемерие.

Подобные сопоставления являются классической манипуляцией, построенной на искажении норм международного гуманитарного права и игнорировании военно-оперативного контекста - говорится в статье.

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Указывается, что Крымский мост является не просто сооружением, а незаконно построенным объектом на оккупированной территории Украины, который рф использует как ключевую транспортную артерию для переброски вооружения, боеприпасов и оккупационного контингента на фронт. Так, согласно статье 52 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, объект считается военной целью, если он вносит эффективный вклад в военные действия, а его нейтрализация дает явное военное преимущество. При этом вывод из строя военно-логистических путей врага в рамках самообороны (ст. 51 Устава ООН) является абсолютно легитимной военной тактикой.

В то же время мосты в Киеве являются гражданской инфраструктурой тылового города в сотнях километров от линии соприкосновения. Они обеспечивают жизнедеятельность многомиллионного населения, движение экстренных служб и гражданского транспорта. Удары по столичным мостам не оказывают непосредственного влияния на ситуацию на поле боя, а направлены на запугивание гражданского населения города и создание гуманитарного коллапса. Это прямо нарушает принцип пропорциональности, предусмотренный международным правом в вопросе законов ведения войны - отмечают в ЦПД.

Там подчеркивают, что сама российская армия систематически уничтожает мостовые переходы в зоне боевых действий (Северодонецк, Купянск, Донецкая область), чтобы препятствовать действиям Сил обороны Украины, признавая их военными целями.

"Попытки кремля изображать из себя "жертву" из-за Керченского моста — это манипуляция для оправдания собственных военных преступлений. ... Важно различать законные действия по нейтрализации логистики оккупантов и целенаправленный террор против гражданской инфраструктуры Украины", — резюмируют в ЦПД.

Напомним

В июле командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Крымский мост не трогают, чтобы коллаборанты и россияне могли выехать с полуострова.

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