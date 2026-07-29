НБУ вводит в обращение памятную монету с морским дроном "Sea Baby"
Киев • УНН
Национальный банк Украины выпускает монету "Украинская бавовна. Морской дрон "Sea Baby" номиналом 5 гривен. Тираж составляет до 75 000 штук, реализация стартует 30 июля.
Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную монету "Украинский хлопок. Морской дрон "Sea Baby"", рассказывающую о легендарном надводном беспилотном комплексе "Sea Baby", разработанном специалистами Службы безопасности Украины для выполнения боевых задач в Черном море, передает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Новая памятная монета продолжает серию, посвященную украинским оборонным технологиям и их разработчикам. Ведь украинские конструкторы доказали всему миру: украинская инженерная мысль способна побеждать и кардинально менять подходы к ведению войны.
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Как выглядит монета?
Монета имеет номинал 5 гривен.
На ее аверсе изображен стилизованный трезубец, который композиционно продолжается изображением морского дрона "Sea Baby" в движении.
На реверсе – морской дрон "Sea Baby", рассекающий волны Черного моря. В верхней части размещен логотип Службы безопасности Украины, которая является разработчиком этого аппарата; ниже – надпись SEA BABY, выполненная в стиле трафаретной военной маркировки. Буква Y стилизована под жест "Victory", означающий победу.
▪️Тираж – до 75 000 штук в сувенирной упаковке.
▪️Художник: Андрей Ермоленко.
▪️Скульптор: Владимир Демьяненко.
Как приобрести монету?
Памятная монета "Украинский хлопок. Морской дрон "Sea Baby"" введена в обращение 29 июля 2026 года.
Ее реализация в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется с 30 июля.
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Контекст
Первые образцы "Sea Baby" появились в 2022 году и с тех пор он стал одним из самых известных примеров украинских инноваций в сфере беспилотных технологий.
Благодаря модульной конструкции дрон можно оснащать различным оружием в соответствии с конкретной миссией, обеспечивая выполнение задач без риска для жизни украинских военных. Он способен не просто уничтожать взрывчаткой вражеские объекты, но и дистанционно минировать, поражать береговую инфраструктуру и вести ответный огонь по воздушным, надводным или наземным стратегическим целям.
Именно "Sea Baby" устроил незабываемый "хлопок" на Крымском мосту и нанес повреждения ряду российских военных кораблей Черноморского флота.