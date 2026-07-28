НБУ ввел в обращение монету памяти казненных, замученных или погибших в плену

Фото: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины ввел в обращение новую оборотную памятную монету по случаю Дня чествования памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в российском плену. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Номинал оборотной памятной монеты "Памяти казненных, замученных или погибших в плену" - 10 гривен. Ее аверс идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года.

На реверсе монеты изображена цепь с разорванным звеном, что символизирует освобождение от оков.

Части цепи поднимаются вверх и трансформируются в силуэты птиц - образы несокрушимого духа, героизма и светлого перехода в вечность тех, кто отдал свою жизнь за Украину. По кругу размещена надпись "Памяти казненных, замученных или погибших в плену".

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный отметил, что эта монета чествует военных и гражданских, чьи жизни оборвал российский плен, а также напоминает о преступлениях против украинского народа, которые не имеют срока давности, о системной политике террора, которую россия ведет против Украины.

Мы запечатлеваем эту память в металле, чтобы она жила не только в мемориалах или книгах, но и напоминала каждому о цене человеческого достоинства, свободы и жизни. Мы не можем вернуть погибших, но можем и должны сделать все, чтобы правда и память о них оставались с нами навсегда - подчеркнул Пышный.

Напомним

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов напомнил о массовом убийстве пленных в Еленовке Донецкой области четыре года назад, в ночь с 28 на 29 июля 2022 года. Тогда погибли по меньшей мере 50 украинских защитников (идентифицировано 49 человек), еще более 130 получили ранения. В основном это были защитники Мариуполя, которые вышли с завода "Азовсталь". Среди них - бойцы полка "Азов", морские пехотинцы и пограничники.