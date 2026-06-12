"Мы сильные. Мы вместе": в Украине выпустили новые памятные монеты, посвященные Николаевской и Одесской областям

В Украине ввели в обращение новые памятные монеты из серии "Мы сильные. Мы вместе", посвященные Николаевской и Одесской областям, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Национальный банк Украины 12 июня 2026 года вводит в обращение две новые обиходные памятные монеты из тематической серии "Мы сильные. Мы вместе", посвященной единству Украины и ее регионам:

“Мы сильные. Мы вместе. Николаевская область”;

“Мы сильные. Мы вместе. Одесская область”.

В серии обиходных памятных монет "Мы сильные. Мы вместе" мы рассказываем историю Украины – через ее регионы и людей. Каждая ее монета является знаком уважения к областям и их жителям, которые своим трудом, мужеством и преданностью укрепляют наше государство. Николаевщина и Одесчина – южные рубежи Украины, ставшие символом стойкости, силы духа и борьбы за свободу. Это надежный форпост, сохраняющий экономическую жизнеспособность нашей страны и ее связь с миром. Новые обиходные памятные монеты – наше проявление благодарности жителям Николаевской и Одесской областей за их сплоченность и веру в Украину. Сегодня мы запечатлеваем в металле несокрушимость украинского Юга и людей, которые защищают, восстанавливают и развивают свои общины в самые сложные времена. Потому что мы сильны, когда мы вместе – подчеркнул Председатель Национального банка Андрей Пышный.

О дизайне

Монеты "Мы сильные. Мы вместе. Николаевская область" и "Мы сильные. Мы вместе. Одесская область" имеют номинал 10 гривен, изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Аверс обеих новых обиходных памятных монет идентичен аверсу обиходной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.

Главным элементом реверса этих монет является стилизованная карта Украины с четко очерченными административными границами и изображением территории регионов, которым они посвящены. В частности, на монете "Мы сильные. Мы вместе. Николаевская область" выделена Николаевская область, на монете "Мы сильные. Мы вместе. Одесская область" – Одесская область.

Дизайн реверса монет – Александра Кучинская, художник аверса – Владимир Демьяненко. Скульптор – Владимир Демьяненко.

Об обращении и реализации

Обиходные памятные монеты "Мы сильные. Мы вместе. Николаевская область" и "Мы сильные. Мы вместе. Одесская область" являются законными платежными средствами на территории Украины, принимаются всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций по номиналу 10 гривен.

Национальный банк будет постепенно выдавать такие обиходные памятные монеты банкам и инкассаторским компаниям / компаниям по обработке наличности для последующей их выдачи клиентам. Они будут приниматься от клиентов по номиналу 10 гривен.

Постепенно в наличное обращение будет введено по два миллиона штук каждой из таких обиходных памятных монет.

Часть тиража этих монет сформирована в специально оформленные ролики. Каждый ролик будет содержать 25 обиходных памятных монет, тираж каждого – 15 тыс. шт.

Приобрести ролики из 25 обиходных памятных монет "Мы сильные. Мы вместе. Николаевская область" и "Мы сильные. Мы вместе. Одесская область" можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов (перечень которых указан на странице Официального интернет-представительства Национального банка).

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