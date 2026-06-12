"Мы сильные. Мы вместе": в Украине выпустили новые памятные монеты, посвященные Николаевской и Одесской областям

$44.930.0551.840.06
ukenru
12:52 • 2146 просмотра
МВФ одобрил транш для Украины, несмотря на невыполнение ключевого условия - Bloomberg
11:47 • 7240 просмотра
Зеленский анонсировал выплаты в 300 тысяч для военных и новые условия службы, первые доплаты "уже в июне"Video
10:56 • 11828 просмотра
Лидеры G7 не будут принимать совместное коммюнике по Украине на саммите во Франции - Politico
Эксклюзив
10:27 • 19253 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
09:19 • 15925 просмотра
Украина ввела санкции против российских пропагандистов и судей, в том числе по делу Виктории Рощиной
12 июня, 07:24 • 19105 просмотра
Украина сделает запрос на 20 миллиардов долларов на "Рамштайне" - Politico
12 июня, 06:38 • 36257 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором
Эксклюзив
11 июня, 19:10 • 26413 просмотра
Станет ли Крым "оперативным котлом" для оккупантов из-за ударов ССО по вражеской логистике
11 июня, 17:33 • 41679 просмотра
В Мехико началась церемония открытия ЧМ-2026PhotoVideo
11 июня, 17:11 • 34474 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: обвиняемые врачи Odrex продолжают затягивать судебное разбирательство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.4м/с
72%
747мм
Популярные новости
Европа должна избавиться от бюрократии и готовиться к новой эре обороны – Ирина Терех, CEO и CTO Fire PointPhoto12 июня, 04:17 • 23006 просмотра
Потери РФ за сутки составили 1300 военных и более 2200 беспилотников — Генштаб12 июня, 04:43 • 25973 просмотра
102 из 117 дронов обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф12 июня, 05:15 • 14929 просмотра
Военные показали уникальные кадры поражения моста в АрмянскеVideo07:57 • 23655 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto10:00 • 11720 просмотра
публикации
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12:44 • 3540 просмотра
Для похудения не обязательно проходить 10 тысяч шагов в день - ученые назвали более эффективную норму12:09 • 7800 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
Эксклюзив
10:27 • 19253 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором12 июня, 06:38 • 36257 просмотра
Прослушка телефона - как узнать, следят ли за вами, и как защититься11 июня, 16:55 • 42903 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Юлия Свириденко
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo13:21 • 694 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto10:00 • 11822 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 77636 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 62798 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 66980 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
СВИФТ
Financial Times

"Мы сильные. Мы вместе": в Украине выпустили новые памятные монеты, посвященные Николаевской и Одесской областям

Киев • УНН

 • 336 просмотра

НБУ выпустил памятные 10 гривен в честь Николаевской и Одесской областей. Тираж каждой монеты составляет два миллиона штук для свободного обращения.

"Мы сильные. Мы вместе": в Украине выпустили новые памятные монеты, посвященные Николаевской и Одесской областям

В Украине ввели в обращение новые памятные монеты из серии "Мы сильные. Мы вместе", посвященные Николаевской и Одесской областям, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Национальный банк Украины 12 июня 2026 года вводит в обращение две новые обиходные памятные монеты из тематической серии "Мы сильные. Мы вместе", посвященной единству Украины и ее регионам:

  • “Мы сильные. Мы вместе. Николаевская область”;
    • “Мы сильные. Мы вместе. Одесская область”.

      В серии обиходных памятных монет "Мы сильные. Мы вместе" мы рассказываем историю Украины – через ее регионы и людей. Каждая ее монета является знаком уважения к областям и их жителям, которые своим трудом, мужеством и преданностью укрепляют наше государство. Николаевщина и Одесчина –  южные рубежи Украины, ставшие символом стойкости, силы духа и борьбы за свободу.  Это надежный форпост, сохраняющий экономическую жизнеспособность нашей страны и ее связь с миром. Новые обиходные памятные монеты – наше проявление благодарности жителям Николаевской и Одесской областей за их сплоченность и веру в Украину. Сегодня мы запечатлеваем в металле несокрушимость украинского Юга и людей, которые защищают, восстанавливают и развивают свои общины в самые сложные времена. Потому что мы сильны, когда мы вместе 

      – подчеркнул Председатель Национального банка Андрей Пышный.

      О дизайне

      Монеты "Мы сильные. Мы вместе. Николаевская область" и "Мы сильные. Мы вместе. Одесская область" имеют номинал 10 гривен, изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

      Аверс обеих новых обиходных памятных монет идентичен аверсу обиходной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.

      Главным элементом реверса этих монет является стилизованная карта Украины с четко очерченными административными границами и изображением территории регионов, которым они посвящены. В частности, на монете "Мы сильные. Мы вместе. Николаевская область" выделена Николаевская область, на монете "Мы сильные. Мы вместе. Одесская область" – Одесская область.

      Дизайн реверса монет – Александра Кучинская, художник аверса – Владимир Демьяненко. Скульптор – Владимир Демьяненко.

      Об обращении и реализации

      Обиходные памятные монеты "Мы сильные. Мы вместе. Николаевская область" и "Мы сильные. Мы вместе. Одесская область"  являются законными платежными средствами на территории Украины, принимаются всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций по номиналу 10 гривен.

      Национальный банк будет постепенно выдавать такие обиходные памятные монеты банкам и инкассаторским компаниям / компаниям по обработке наличности для последующей их выдачи клиентам. Они будут приниматься от клиентов по номиналу 10 гривен.

      Постепенно в наличное обращение будет введено по два миллиона штук каждой из таких обиходных памятных монет.

      Часть тиража этих монет сформирована в специально оформленные ролики. Каждый ролик будет содержать 25 обиходных памятных монет, тираж каждого – 15 тыс. шт.

      Приобрести ролики из 25 обиходных памятных монет "Мы сильные. Мы вместе. Николаевская область" и "Мы сильные. Мы вместе. Одесская область" можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов (перечень которых указан на странице Официального интернет-представительства Национального банка).

      В Украине выпустили новые памятные монеты, посвященные Сумщине и Черниговщине26.05.26, 19:17 • 13568 просмотров

      Антонина Туманова

      ОбществоФинансы
      Золото
      Николаевская область
      Одесская область
      Национальный банк Украины
      Андрей Пышный
      Украина