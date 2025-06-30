<p>Оккупированный Крым под атакой БпЛА, военные вертолеты подняты в воздух</p>

Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения

Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения

Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения

Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения 28 июня, 16:01 • 189465 просмотра

Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии

Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии

Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии

Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии 27 июня, 13:17 • 221725 просмотра