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<p>Оккупированный Крым под атакой БпЛА, военные вертолеты подняты в воздух</p>

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Атака беспилотников на Крым В ночь на 30 июня оккупированный Крым атаковали беспилотники, движение по Крымскому мосту перекрыли. Местные жители сообщали о работе российской ПВО и поднятии военных вертолетов.

<p>Оккупированный Крым под атакой БпЛА, военные вертолеты подняты в воздух</p>

В ночь на понедельник, 30 июня, временно оккупированный Крым был атакован беспилотниками. Движение по Крымскому мосту было полностью перекрыто, сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что в районе Керчи работала российская ПВО. По свидетельствам местных жителей, российские войска подняли в воздух военные вертолеты с аэродрома "Кача".

Одновременно было полностью перекрыто движение по Крымскому мосту и выключено его освещение.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности

Позднее источник сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ частично подтвердили результаты огневого поражения аэродрома Кировское на временно оккупированной территории АР Крым. В частности, известно об уничтожении ЗРПК "Панцирь С1" и вертолетов противника: Ми-8; Ми-26 и Ми-28.

СБУ атаковала дронами оккупированный Крым: уничтожены вражеская система "Панцирь-С1" и три вертолета28.06.25, 15:13 • 3952 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Керчь
Крым
Крымский мост
Tesla
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