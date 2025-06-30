<p>Оккупированный Крым под атакой БпЛА, военные вертолеты подняты в воздух</p>
Киев • УНН
Атака беспилотников на Крым В ночь на 30 июня оккупированный Крым атаковали беспилотники, движение по Крымскому мосту перекрыли. Местные жители сообщали о работе российской ПВО и поднятии военных вертолетов.
В ночь на понедельник, 30 июня, временно оккупированный Крым был атакован беспилотниками. Движение по Крымскому мосту было полностью перекрыто, сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что в районе Керчи работала российская ПВО. По свидетельствам местных жителей, российские войска подняли в воздух военные вертолеты с аэродрома "Кача".
Одновременно было полностью перекрыто движение по Крымскому мосту и выключено его освещение.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности
Позднее источник сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.
Напомним
В Генеральном штабе ВСУ частично подтвердили результаты огневого поражения аэродрома Кировское на временно оккупированной территории АР Крым. В частности, известно об уничтожении ЗРПК "Панцирь С1" и вертолетов противника: Ми-8; Ми-26 и Ми-28.
СБУ атаковала дронами оккупированный Крым: уничтожены вражеская система "Панцирь-С1" и три вертолета28.06.25, 15:13 • 3952 просмотра