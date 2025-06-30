Окупований Крим під атакою БпЛА, військові вертольоти підняті у повітря
Київ • УНН
У ніч на 30 червня окупований Крим атакували безпілотники, рух Кримським мостом перекрили. Місцеві жителі повідомляли про роботу російської ППО та підняття військових вертольотів.
У ніч на понеділок, 30 червня, тимчасово окупований Крим був атакований безпілотниками. Рух Кримським мостом було повністю перекрито, повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
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Зазначається, що у районі Керчі працювала російська ППО. За свідченнями місцевих жителів, російські війська підняли у повітря військові вертольоти з аеродрому "Кача".
Одночасно було повністю перекрито рух Кримським мостом і вимкнено його освітлення.
Перебуваючих на мосту та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки
Згодом джерело повыдомило, що рух автотранспорту Кримським мостом відновлено.
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СБУ атакувала дронами окупований Крим: знищено ворожу систему "Панцир-С1" та три гелікоптери28.06.25, 15:13 • 3960 переглядiв