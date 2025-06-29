Україна підтвердила ураження аеродрому Кіровське у Криму: знищено важливі об'єкти

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
16:28 • 20935 перегляди
Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
29 червня, 14:43 • 57654 перегляди
Трамп розглядає нові санкції проти рф після липневих канікул - сенатор Ліндсі Грем
Ексклюзив
29 червня, 10:23 • 68325 перегляди
Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня
28 червня, 16:01 • 184090 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди
28 червня, 14:03 • 163240 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні
Ексклюзив
28 червня, 13:12 • 88533 перегляди
Фізичний терапевт пояснила можливі наслідки сколіозу та причини його виникнення
Ексклюзив
27 червня, 16:06 • 101912 перегляди
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
27 червня, 15:44 • 147210 перегляди
Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 231275 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
27 червня, 13:18 • 89360 перегляди
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.2м/с
70%
745мм
Популярнi новини
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці29 червня, 11:06 • 57851 перегляди
путін і Трамп можуть зустрітися "будь-коли" – Ушаков29 червня, 11:34 • 6962 перегляди
Садовий назвав фейком падіння "шахеда" в центрі Львова29 червня, 11:41 • 42616 перегляди
У США серед білого дня впав метеорит й пробив дах будинку29 червня, 13:38 • 11756 перегляди
Україна розпочала виробництво бойових роботів "ЛЕГІТ" для оборонних потреб17:09 • 24536 перегляди
Публікації
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди28 червня, 16:01 • 184076 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 231266 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 219672 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 279249 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"27 червня, 11:13 • 212134 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Анджей Дуда
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Польща
Харків
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці29 червня, 11:06 • 57919 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl29 червня, 09:35 • 71571 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні28 червня, 14:03 • 163229 перегляди
Мільярдер Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися: хто з зіркових гостей приїхав на пишне весілля у Венеції28 червня, 07:59 • 52017 перегляди
Фанати підозрюють, що бойфренд Кайлі Дженнер подарував її сину іграшку - все через фото з Венеції27 червня, 15:37 • 59591 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
MIM-104 Patriot
Су-34

Україна підтвердила ураження аеродрому Кіровське у Криму: знищено важливі об'єкти

Київ • УНН

 • 1004 перегляди

Генштаб ЗСУ частково підтвердив успішне вогневе ураження аеродрому Кіровське в окупованому Криму 28.06.2025. Знищено ЗРГК "Панцирь С1" та вертольоти ворога Мі-8, Мі-26, Мі-28. За добу на фронті відбулося 104 бойові зіткнення.

Україна підтвердила ураження аеродрому Кіровське у Криму: знищено важливі об'єкти

У Генеральному штабі ЗСУ частково підтвердили результати вогневого ураження 28.06.2025 аеродрому Кіровське на тимчасово окупованій території АР Крим. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що на цей час відомо про знищення ЗРГК "Панцирь С1" та гелікоптерів противника: Мі-8; Мі-26 та Мі-28. Інші результати потребують додаткового вивчення та належного підтвердження.

Тим часом з початку доби 29 червня на фронті відбулося 104 бойових зіткнення.

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 34 авіаційних ударів, застосувавши 57 ракет та скинувши 56 керованих авіаційних бомб, здійснив 1269 уражень дронами-камікадзе та 4176 артилерійських обстрілів

- йдеться у зведенні Генштабу.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 12 штурмових дій окупантів, ще три боєзіткнення тривають досі. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб, та здійснив 288 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили три атаки у районах Вовчанська, ще два бої тривають. Авіація противника вдарила КАБами по населених пунктах Синельниково, Вільхуватка; НАРами ворог атакував Вовчанські Хутори, Окіп та Охрімівку.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у напрямках Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Греківка, Торське у Серебрянському лісництві та у бік Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили чотири атаки поблизу Серебрянки, Григорівки та Виїмки.

путін заявив, що росія прагне завершити війну на своїх умовах27.06.25, 20:03 • 2876 переглядiв

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед у районі Часового Яру.

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку - у районах Дачного, Торецька, Яблунівки, одне боєзіткнення ще триває.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки, Новопавлівки. Авіаударів зазнали Муравка та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 138 окупантів, з них 86 - безповоротно. Знищено один танк, сім одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли та чотири безпілотні літальні апарати. Крім того, пошкоджено три мотоцикли противника

- йдеться у зведенні Генштабу.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили вісім атак противника у районах населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Федорівка, Шевченко, Веселе, Новопіль та Рівнопіль, ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають дві наступальні дії ворожих військ поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося три бойові зіткнення — противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Кам’янське, один бій ще триває. Під удар авіації загарбників потрапило Приморське.

На Придніпровському напрямку протягом дня відбулось п’ять боєзіткнень.

Нагадаємо

Морські піхотинці підняли державний прапор України та бойовий стяг над тимчасово окупованою частиною Херсонщини у День Конституції. Цю символічну операцію провели воїни 34-ї окремої бригади морської піхоти, передавши привіт окупантам.

Папа Римський висловив підтримку стражденній Україні, а війну назвав безглуздою28.06.25, 18:28 • 3562 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Панцирь-С1
Мі-8
Крим
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9