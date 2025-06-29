Украина подтвердила поражение аэродрома Кировское в Крыму: уничтожены важные объекты

В Генеральном штабе ВСУ частично подтвердили результаты огневого поражения 28.06.2025 аэродрома Кировское на временно оккупированной территории АР Крым. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что на данное время известно об уничтожении ЗРПК "Панцирь С1" и вертолетов противника: Ми-8; Ми-26 и Ми-28. Остальные результаты нуждаются в дополнительном изучении и надлежащем подтверждении.

Тем временем с начала суток 29 июня на фронте произошло 104 боевых столкновения.

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 34 авиационных удара, применив 57 ракет и сбросив 56 управляемых авиационных бомб, совершил 1269 поражений дронами-камикадзе и 4176 артиллерийских обстрелов - говорится в сводке Генштаба.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 12 штурмовых действий оккупантов, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 18 управляемых бомб, и совершил 288 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Юго-Слобожанском направлении украинские воины отбили три атаки в районах Волчанска, еще два боя продолжаются. Авиация противника ударила КАБами по населенным пунктам Синельниково, Ольховатка; НАРами враг атаковал Волчанские Хутора, Окип и Охримовку.

На Купянском направлении противник пять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в направлениях Петропавловки, Купянска и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Копанки, Надежда, Редкодуб, Грековка, Торское в Серебрянском лесничестве и в сторону Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Среднего, Шандриголово. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении наши воины успешно остановили четыре атаки вблизи Серебрянки, Григорьевки и Выемки.

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На Краматорском направлении Силы обороны остановили две вражеские попытки продвинуться вперед в районе Часов Яра.

Враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении - в районах Дачного, Торецка, Яблоновки, одно боестолкновение еще продолжается.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 28 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Удачное, Проминь, Лысовка, Новосергиевка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Новопавловки. Авиаударам подверглись Муравка и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 138 оккупантов, из них 86 - безвозвратно. Уничтожены один танк, семь единиц автомобильной техники, три мотоцикла и четыре беспилотных летательных аппарата. Кроме того, повреждены три мотоцикла противника - говорится в сводке Генштаба.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Мирное, Запорожье, Федоровка, Шевченко, Веселое, Новополь и Ровнополь, еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбивают две наступательные действия вражеских войск вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения — противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское, один бой еще продолжается. Под удар авиации захватчиков попало Приморское.

На Приднепровском направлении в течение дня произошло пять боестолкновений.

Напомним

Морские пехотинцы подняли государственный флаг Украины и боевой стяг над временно оккупированной частью Херсонщины в День Конституции. Эту символическую операцию провели воины 34-й отдельной бригады морской пехоты, передав привет оккупантам.

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