Уклонение от уплаты более 11 млн грн налогов: блогеру-предательнице Софии Стужук сообщили о подозрении
Киев • УНН
Инстаграм-блогеру Софии Стужук заочно сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на почти 11,5 млн гривен. Она получила доход более 58 млн гривен, не уплачивая налоги, и с начала войны проживает за границей.
Инстаграм-блогерше заочно сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на почти 11,5 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о блогерше Софии Стужук.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 30-летней инстаграм-блогерше в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)
Согласно материалам следствия, женщина, зарегистрированная как ФЛП, в период с 2018-2022 годы получила доход на общую сумму более 58 млн гривен.
При этом налоги и другие сборы она не платила. В результате этого бюджет недополучил 10,5 млн гривен налогов на прибыль и почти 900 тыс. гривен военного сбора. Отметим, что с начала полномасштабного вторжения блогерша проживает за границей, поэтому сообщение о подозрении ей объявлено заочно
Также отмечается, что имея многомиллионную аудиторию, в первые дни войны она молчала о своем отношении к российской агрессии против Украины, а впоследствии делала неоднозначные заявления. В частности, в октябре 2022 года писала о том, что украинцы сами виноваты в массированных ракетных атаках по Украине, поскольку радовались ударам по рф и Крымскому мосту. Также она рекламировала российских блогеров, переориентировавшись на российскую аудиторию.
Дополнение
