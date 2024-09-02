Блогера Слобоженко арестовали по делу о неуплате миллионов налогов

Столичному блогеру, который уклонился от уплаты более 200 миллионов гривен налогов, и его сообщнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом заявил Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора известному столичному блогеру суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. Сейчас он находится в розыске - говорится в заявлении ОГПУ.

Правоохранители не называют имени подозреваемого, однако из описания понятно, что речь идет о деле 25-летнего долларового миллионера Александра Слобоженко.

Суд изменил ранее избранную меру пресечения сообщнику блогера - на содержание под стражей с возможностью внесения 45 млн 420 тыс грн залога. Его взяли под стражу в зале суда.

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Напомним

В августе известному столичному блогеру сообщено о подозрении в уклонении от уплаты более 200 млн грн налогов. Часть средств он потратил на элитную недвижимость и автомобили премиум-класса.