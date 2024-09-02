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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блогера Слобоженко арестовали по делу о неуплате миллионов налогов

Блогера Слобоженко арестовали по делу о неуплате миллионов налогов

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 15:39  •  6467 просмотра

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Столичному блогеру, который уклонился от уплаты более 200 млн грн налогов, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его сообщнику также избрано содержание под стражей с возможностью внесения залога в 45,42 млн грн.

Столичному блогеру, который уклонился от уплаты более 200 миллионов гривен налогов, и его сообщнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом заявил Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора известному столичному блогеру суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. Сейчас он находится в розыске

- говорится в заявлении ОГПУ. 

Правоохранители не называют имени подозреваемого, однако из описания понятно, что речь идет о деле 25-летнего долларового миллионера Александра Слобоженко. 

Суд изменил ранее избранную меру пресечения сообщнику блогера - на содержание под стражей с возможностью внесения 45 млн 420 тыс грн залога. Его взяли под стражу в зале суда.

Елітні супер/спорт кари та квартири: на майно блогера  Слобоженка накладено арешт16 августа 2024, 12:38 • 11906 просмотров

Напомним

В августе известному столичному блогеру сообщено о подозрении в уклонении от уплаты более 200 млн грн налогов. Часть средств он потратил на элитную недвижимость и автомобили премиум-класса.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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