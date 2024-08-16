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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Элитные супер/спорт кары и квартиры: на имущество блогера Слобоженко наложен арест

Элитные супер/спорт кары и квартиры: на имущество блогера Слобоженко наложен арест

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 12:38  •  1931 просмотра

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На имущество блогера Александра Слобоженко наложен арест по подозрению в уклонении от уплаты 200 млн грн налогов. БЭБ арестовало 8 транспортных средств, квартиры и недвижимость в столице.

На имущество известного блогера Александра Слобоженко, которого подозревают в уклонении от уплаты 200 млн грн налогов, наложен арест. В частности, детективы БЭБ арестовали 8 транспортных средств - среди которых элитные супер/спорт кары. Об этом УНН сообщает со ссылкой на БЭБ.

"В уголовном производстве был проведен ряд обысков и экспертиз. Сейчас детективы БЭБ арестовали 8 транспортных средств - среди которых элитные супер/спорт кары, квартиры и недвижимость в столице", - говорится в сообщении.

ОГП сообщало, что Слобоженко сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 200 млн грн налогов.

БЭБ утверждает, что в 2020 году Слобоженко основал и организовал деятельность коммерческой структуры, создал веб-ресурс и впоследствии зарегистрировал торговую марку.

"Компания осуществляла арбитраж Интернет-трафика (аффилейт маркетинг) - рекламирование в Интернете, социальных сетях товаров, услуг третьих лиц преимущественно из индустрии "gambling" (рынок онлайн казино, азартных игр), "dating" (рынок онлайн сервисов для виртуальных знакомств), "betting" (рынок онлайн ставок, букмекерских организаций), "nutra" (онлайн рынок товаров для красоты и здоровья) и т.д.", - информирует БЭБ.

Сообщается, что основатель компании осуществлял общее руководство работой коммерческой структуры, а доверенное лицо занималось учетом полученных денежных средств, выдачей заработной платы сотрудникам и тому подобное.

Чтобы скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов и сборов компанию не регистрировали как юридическое лицо и не ставили на учет как налогоплательщика в органах ГНС Украины, трудовые договоры с работниками не заключались.

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"Кроме того, руководитель компании ввел механизм получения собственных доходов, в том числе от предоставления услуг, путем перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и доверенных лиц, с последующим их обменом в наличные, которые получали в пунктах обмена валют", - информирует БЭБ.

Сообщается, что доверенные лица подозреваемого регистрировали криптовалютные кошельки, используя свои личные данные и документы, на которые поступала криптовалюта за предоставленные компанией услуги по арбитражу трафика. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивали в доллары США.

Таким образом, как утверждают в БЭБ  руководитель компании, при пособничестве доверенных лиц получил доходы, которые по официальному  курсу НБУ на то время были эквивалентны более 1 млрд грн. Они не были отражены в декларациях об имущественном состоянии и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались.

"Такие действия привели к фактическому непоступлению в бюджет государства более 213 млн грн налогов. В дальнейшем подозреваемый легализовал средства, полученные преступным путем. В частности приобрел ряд объектов недвижимости и элитные транспортные средства", - отмечается в сообщении.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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