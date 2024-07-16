Ряд украинских блогеров, которые после удара рф по "Охматдету" начали говорить, что надо договариваться с россией о "мире", попали в базу "Миротворца", передает УНН.

Среди них - Александр Волошин, Владислава Роговенко, Ева Коршик и Анастасия Умка.

Блогеров, которые призывали "прекратить войну любой ценой" упрекают:

- участие в актах гуманитарной агрессии против Украины;

- распространение российской пропаганды. Участие в информационно-психологической спецоперации россии (страна-агрессор и террорист) против Украины;

- покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Добавим

Кроме того, стало известно, что одной блогерше Юлии Вербе заблокировали страницу в Instagram.

рф начала информационную операцию "Мир" для размывания Формулы мира - ЦПД СНБО