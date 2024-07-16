Киев • УНН
Несколько украинских блогеров, которые призывали к "мирным" переговорам с россией после нападения на больницу "Охматдет", были внесены в базу данных "Миротворца" по обвинению в распространении российской пропаганды и покушении на суверенитет Украины.
Ряд украинских блогеров, которые после удара рф по "Охматдету" начали говорить, что надо договариваться с россией о "мире", попали в базу "Миротворца", передает УНН.
Среди них - Александр Волошин, Владислава Роговенко, Ева Коршик и Анастасия Умка.
Блогеров, которые призывали "прекратить войну любой ценой" упрекают:
- участие в актах гуманитарной агрессии против Украины;
- распространение российской пропаганды. Участие в информационно-психологической спецоперации россии (страна-агрессор и террорист) против Украины;
- покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Добавим
Кроме того, стало известно, что одной блогерше Юлии Вербе заблокировали страницу в Instagram.
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