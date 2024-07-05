Пропаганда рф начала информационную операцию "Мир" для размывания Формулы мира, сообщили в пятницу в Центре противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Детали

"россия начала информационную операцию "Мир", целью которой является размывание украинской Формулы мира в инфопространстве Запада, Глобального Юга и Украины. Первые признаки этой операции - вброс плеяды фейковых мирных планов с различными предложениями и конспирологические теории о том, что "тайные переговоры начались", - сообщили в ЦПД в Telegram.

Как отметил руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, отрабатывают эту информационную повестку как российские пропагандисты внутри рф, так и на информационных площадках стран Азии, Ближнего Востока, эксперты, в частности сеть, которая работает на Западе. Активно комментирует "мирные инициативы рф" и сам путин.

"Главная логика действий россиян - создать белый шум, сработать на часть общества, которое готово на мир любой ценой. На самом деле россия не готова к справедливому миру и наращивает военные возможности для продолжения войны. Сеяние надежд относительно готовности к миру имеет целью создать иллюзию, что это Украина не хочет мириться. И это их главный нарратив для различных аудиторий мира", - пояснил Коваленко.

Как отметил руководитель ЦПД, "единственным реальным доказательством того, что рф готова к справедливому миру, будет присутствие ее представителей на втором Саммите мира. Впрочем, пока рф делает все, чтобы размывать Формулу и заговорить все это собственными "планами".

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