Представители из россии должны будут присутствовать на Втором саммите мира, который предусматривает план со всеми пунктами того, как должна закончится война. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg в среду, пишет УНН.

Если следующий Саммит Мира будет идти по тому плану, который мы предусматриваем а, второй саммит предусматривает, что будет план со всеми пунктами того, как мы видим окончание войны.... если он будет готов мы организовываем второй саммит мира и там должны быть представители российской федерации. А кто это будет мы посмотрим - заявил Президент.

Как указал Зеленский, по его мнению, путин боится выезжать из россии. И возможно, к этому моменту в кремле будет руководить уже другой человек.

Как ранее заявлял Зеленский, следующие шаги после первого Саммита мира заключаются в том, чтобы подготовить детальный план детальных шагов по каждому кризису, которые путинская война принесла в Украину, и это планируется сделать "в течение месяцев", чтобы вынести его на второй Саммит мира.