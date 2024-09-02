Блогера Слобоженка арештували у справі про несплату мільйонів податків
Київ • УНН
Столичному блогеру, який ухилився від сплати понад 200 млн грн податків, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його спільнику також обрано тримання під вартою з можливістю внесення застави у 45,42 млн грн.
Столичному блогеру, який ухилився від сплати понад 200 мільйонів гривень податків, та його спільнику обрали запобіжний захід у тримання під вартою. Про це заявив Офіс генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора відомому столичному блогеру суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі він перебуває у розшуку
Правоохоронці не називають імені підозрюваного, однак з опису зрозуміло, що йдеться про справу 25-річного доларового мільйонера Олександра Слобоженка.
Суд змінив раніше обраний запобіжний захід спільнику блогера - на тримання під вартою із можливістю внесення 45 млн 420 тис грн застави. Його взяли під варту в залі суду.
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Нагадаємо
У серпні відомому столичному блогеру повідомлено про підозру в ухиленні від сплати понад 200 млн грн податків. Частину коштів він витратив на елітну нерухомість та автомобілі преміумкласу.