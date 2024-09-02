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Блогера Слобоженка арештували у справі про несплату мільйонів податків

Блогера Слобоженка арештували у справі про несплату мільйонів податків

Київ • УНН

 • 29586 перегляди

Столичному блогеру, який ухилився від сплати понад 200 млн грн податків, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його спільнику також обрано тримання під вартою з можливістю внесення застави у 45,42 млн грн.

Столичному блогеру, який ухилився від сплати понад 200 мільйонів гривень податків, та його спільнику обрали запобіжний захід у тримання під вартою. Про це заявив Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора відомому столичному блогеру суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі він перебуває у розшуку

- йдеться в заяві ОГПУ. 

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, однак з опису зрозуміло, що йдеться про справу 25-річного доларового мільйонера Олександра Слобоженка. 

Суд змінив раніше обраний запобіжний захід спільнику блогера - на тримання під вартою із можливістю внесення 45 млн 420 тис грн застави. Його взяли під варту в залі суду.

Елітні супер/спорт кари та квартири: на майно блогера  Слобоженка накладено арешт16.08.24, 15:38 • 12252 перегляди

Нагадаємо

У серпні відомому столичному блогеру повідомлено про підозру в ухиленні від сплати понад 200 млн грн податків. Частину коштів він витратив на елітну нерухомість та автомобілі преміумкласу.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаКримінал та НП

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