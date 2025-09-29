Ухилення від сплати понад 11 млн грн податків: блогерці-зрадниці Софії Стужук повідомили про підозру

Інстаграм-блогерці Софії Стужук заочно повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на майже 11,5 млн гривень. Вона отримала дохід понад 58 млн гривень, не сплачуючи податки, та з початку війни проживає за кордоном.