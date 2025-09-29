Ухилення від сплати понад 11 млн грн податків: блогерці-зрадниці Софії Стужук повідомили про підозру
Київ • УНН
Інстаграм-блогерці Софії Стужук заочно повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на майже 11,5 млн гривень. Вона отримала дохід понад 58 млн гривень, не сплачуючи податки, та з початку війни проживає за кордоном.
Інстаграм-блогерці заочно повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на майже 11,5 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Деталі
Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про блогерку Софію Стужук.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 30-річній інстаграм-блогерці в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)
Згідно з матеріалами слідства, жінка, зареєстрована як ФОП, у період з 2018-2022 роки отримала дохід на загальну суму понад 58 млн гривень.
При цьому податки та інші збори вона не сплачувала. Внаслідок цього бюджет недоотримав 10,5 млн гривень податків на прибуток та майже 900 тис. гривень військового збору. Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення блогерка мешкає за кордоном, відтак повідомлення про підозру їй оголошено заочно
Також зазначається, що маючи багатомільйонну аудиторію, в перші дні війни вона мовчала про своє ставлення до російської агресії проти України, а згодом робила неоднозначні заяви. Зокрема, у жовтні 2022 року писала про те, що українці самі винні у масованих ракетних атаках по Україні, оскільки раділи ударам по рф та Кримського мосту. Також вона рекламувала російських блогерів, переорієнтувавшись на російську аудиторію.
Блогера Слобоженка арештували у справі про несплату мільйонів податків 02.09.24, 18:39 • 29607 переглядiв
Доповнення
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував.