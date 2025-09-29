$41.480.01
07:20 • 5014 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
05:05 • 14400 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 40236 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 63084 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 44322 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 42075 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 64650 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 72144 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 94844 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 156651 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ухилення від сплати понад 11 млн грн податків: блогерці-зрадниці Софії Стужук повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Інстаграм-блогерці Софії Стужук заочно повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на майже 11,5 млн гривень. Вона отримала дохід понад 58 млн гривень, не сплачуючи податки, та з початку війни проживає за кордоном.

Ухилення від сплати понад 11 млн грн податків: блогерці-зрадниці Софії Стужук повідомили про підозру

Інстаграм-блогерці заочно повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на майже 11,5 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про блогерку Софію Стужук.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 30-річній інстаграм-блогерці в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)

- йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, жінка, зареєстрована як ФОП, у період з 2018-2022 роки отримала дохід на загальну суму понад 58 млн гривень.

При цьому податки та інші збори вона не сплачувала. Внаслідок цього бюджет недоотримав 10,5 млн гривень податків на прибуток та майже 900 тис. гривень військового збору. Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення блогерка мешкає за кордоном, відтак повідомлення про підозру їй оголошено заочно

- інформує прокуратура.

Також зазначається, що маючи багатомільйонну аудиторію, в перші дні війни вона мовчала про своє ставлення до російської агресії проти України, а згодом робила неоднозначні заяви. Зокрема, у жовтні 2022 року писала про те, що українці самі винні у масованих ракетних атаках по Україні, оскільки раділи ударам по рф та Кримського мосту. Також вона рекламувала російських блогерів, переорієнтувавшись на російську аудиторію.

Блогера Слобоженка арештували у справі про несплату мільйонів податків 02.09.24, 18:39 • 29607 переглядiв

Доповнення

Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував.

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Україна
Кримський міст