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В Черном и Азовском морях нет боевых кораблей рф - ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 330 просмотра

9 июня в Черном и Азовском морях не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море 3 вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет «Калибр».

В Черном и Азовском морях нет боевых кораблей рф - ВМС ВСУ

По состоянию на понедельник, 9 июня в Черном и Азовском морях не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море находится 3 вражеских корабля, один из которых является носителем ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).  

Детали

По состоянию на 06:00 утра 09.06.2025 в акватории Черного и Азовского морей вражеских кораблей не зафиксировано. 

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет

- говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Отмечается, что за сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что россия практически перестала выводить свои корабли в открытое море из-за опасности атак морскими дронами. Крымский мост оккупанты продолжают усиленно охранять, однако в то же время – активно развивают дорожную инфраструктуру на временно оккупированных территориях на юге из-за того, что полагаться только на мост – для россиян ненадежно.

В кремле подтвердили атаку на Крымский мост, заверив об отсутствии повреждений04.06.25, 13:05 • 3730 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Калибр (семейство ракет)
Военно-морские силы Украины
Азовское море
Черное море
Босфор
Крымский мост
Tesla
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