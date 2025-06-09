У Чорному та Азовському морях немає бойових кораблів рф - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
9 червня у Чорному та Азовському морях не зафіксовано ворожих кораблів. У Середземному морі 3 ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр».
Станом на понеділок, 9 червня в Чорному та Азовському морях не зафіксовано ворожих кораблів. У Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, один з яких є носієм ракет. про це інформує УНН з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).
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Станом на 06:00 ранку 09.06.2025 в акваторії Чорного та Азовського морів ворожих кораблів не зафіксовано.
В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:до Чорного моря – 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
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