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російських кораблів у Чорному та Азовському морях не видно: Плетенчук розповів про страх окупантів перед морськими дронами

Київ • УНН

 • 700 перегляди

Росія практично перестала виводити кораблі у відкрите море через страх атак морськими дронами. Окупанти активно розбудовують інфраструктуру на окупованих територіях.

російських кораблів у Чорному та Азовському морях не видно: Плетенчук розповів про страх окупантів перед морськими дронами

росія практично перестала виводити свої кораблі у відкрите море через небезпеку атак морськими дронами. Кримський міст окупанти продовжують посилено охороняти, однак водночас – активно розбудовують дорожню інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях на півдні через те, що покладатися лише на міст – для росіян ненадійно.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук передає УНН.

Деталі

За словами Плетенчука, станом на зараз у Чорному та Азовському морях немає жодного російського корабля.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення їх (росіян – ред.) реально було видно просто на обрії в морі, з багатоповерхівок в Одесі, то зараз ця ситуація виглядає вже неймовірною

- зазначив Плетенчук.

Він пояснив, що росіяни були змушені залишити свою головну базу в Севастополі, а тепер перебувають у відносно захищеному Новоросійську, який, однак, і самі окупанти не вважають повністю безпечним.

Коли тривоги більш менш серйозні, вони виходять з воєнної гавані, щоб не потрапити під можливий удар. Але в морі теж залишатись не можуть, бо там їх можуть зустріти морські дрони

- додав речник.

Він підкреслив, що морські дрони працюють достатньо ефективно, адже росіяни фактично перестали виходити у відкрите море. Щодо Кримського мосту, Плетенчук зазначив, що його охороняють і з повітря, і з води, і з суходолу, а також активно застосовують маскування та задимлення.

Додатковим засобом міг би стати лише бронепотяг на рейках на самому мосту. Все інше вони вже використовують

-  зауважив Плетенчук.

Він також звернув увагу на те, що росіяни активно розбудовують інфраструктуру на окупованих територіях, зокрема в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Вони чудово розуміють, що покладатися на один міст, який сьогодні є, а завтра – може зникнути, не варто. І тут вони тверезо оцінюють ситуацію, враховуючи й нашу риторику що ми періодично нагадуємо, що цей об'єкт нам зайвий

- підсумував Плетенчук.

У ВМС розповіли, чим рф патрулює акваторію у районі Криму06.05.25, 14:17 • 8237 переглядiв

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