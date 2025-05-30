російських кораблів у Чорному та Азовському морях не видно: Плетенчук розповів про страх окупантів перед морськими дронами

росія практично перестала виводити свої кораблі у відкрите море через небезпеку атак морськими дронами. Кримський міст окупанти продовжують посилено охороняти, однак водночас – активно розбудовують дорожню інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях на півдні через те, що покладатися лише на міст – для росіян ненадійно.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук передає УНН.

За словами Плетенчука, станом на зараз у Чорному та Азовському морях немає жодного російського корабля.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення їх (росіян – ред.) реально було видно просто на обрії в морі, з багатоповерхівок в Одесі, то зараз ця ситуація виглядає вже неймовірною

Він пояснив, що росіяни були змушені залишити свою головну базу в Севастополі, а тепер перебувають у відносно захищеному Новоросійську, який, однак, і самі окупанти не вважають повністю безпечним.

Коли тривоги більш менш серйозні, вони виходять з воєнної гавані, щоб не потрапити під можливий удар. Але в морі теж залишатись не можуть, бо там їх можуть зустріти морські дрони

Він підкреслив, що морські дрони працюють достатньо ефективно, адже росіяни фактично перестали виходити у відкрите море. Щодо Кримського мосту, Плетенчук зазначив, що його охороняють і з повітря, і з води, і з суходолу, а також активно застосовують маскування та задимлення.

Додатковим засобом міг би стати лише бронепотяг на рейках на самому мосту. Все інше вони вже використовують

Він також звернув увагу на те, що росіяни активно розбудовують інфраструктуру на окупованих територіях, зокрема в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Вони чудово розуміють, що покладатися на один міст, який сьогодні є, а завтра – може зникнути, не варто. І тут вони тверезо оцінюють ситуацію, враховуючи й нашу риторику що ми періодично нагадуємо, що цей об'єкт нам зайвий