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российских кораблей в Черном и Азовском морях не видно: Плетенчук рассказал о страхе оккупантов перед морскими дронами

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Россия практически перестала выводить корабли в открытое море из-за страха атак морскими дронами. Оккупанты активно развивают инфраструктуру на оккупированных территориях.

российских кораблей в Черном и Азовском морях не видно: Плетенчук рассказал о страхе оккупантов перед морскими дронами

россия практически перестала выводить свои корабли в открытое море из-за опасности атак морскими дронами. Крымский мост оккупанты продолжают усиленно охранять, однако в то же время – активно развивают дорожную инфраструктуру на временно оккупированных территориях на юге из-за того, что полагаться только на мост – для россиян ненадежно.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук передает УНН.

Детали

По словам Плетенчука, по состоянию на сейчас в Черном и Азовском морях нет ни одного российского корабля.

Если в начале полномасштабного вторжения их (россиян – ред.) реально было видно просто на горизонте в море, из многоэтажек в Одессе, то сейчас эта ситуация выглядит уже невероятной

- отметил Плетенчук.

Он объяснил, что россияне были вынуждены покинуть свою главную базу в Севастополе, а теперь находятся в относительно защищенном Новороссийске, который, однако, и сами оккупанты не считают полностью безопасным.

Когда тревоги более или менее серьезные, они выходят из военной гавани, чтобы не попасть под возможный удар. Но в море тоже оставаться не могут, потому что там их могут встретить морские дроны

- добавил спикер.

Он подчеркнул, что морские дроны работают достаточно эффективно, ведь россияне фактически перестали выходить в открытое море. Что касается Крымского моста, Плетенчук отметил, что его охраняют и с воздуха, и с воды, и с суши, а также активно применяют маскировку и задымление.

Дополнительным средством мог бы стать только бронепоезд на рельсах на самом мосту. Все остальное они уже используют

-  заметил Плетенчук.

Он также обратил внимание на то, что россияне активно развивают инфраструктуру на оккупированных территориях, в частности в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Они прекрасно понимают, что полагаться на один мост, который сегодня есть, а завтра – может исчезнуть, не стоит. И здесь они трезво оценивают ситуацию, учитывая и нашу риторику, что мы периодически напоминаем, что этот объект нам лишний

- подытожил Плетенчук.

В ВМС рассказали, чем рф патрулирует акваторию в районе Крыма06.05.25, 14:17 • 8233 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

Война
Донецкая область
Запорожская область
Военно-морские силы Украины
Азовское море
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