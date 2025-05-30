российских кораблей в Черном и Азовском морях не видно: Плетенчук рассказал о страхе оккупантов перед морскими дронами
Киев • УНН
Россия практически перестала выводить корабли в открытое море из-за страха атак морскими дронами. Оккупанты активно развивают инфраструктуру на оккупированных территориях.
россия практически перестала выводить свои корабли в открытое море из-за опасности атак морскими дронами. Крымский мост оккупанты продолжают усиленно охранять, однако в то же время – активно развивают дорожную инфраструктуру на временно оккупированных территориях на юге из-за того, что полагаться только на мост – для россиян ненадежно.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук передает УНН.
Детали
По словам Плетенчука, по состоянию на сейчас в Черном и Азовском морях нет ни одного российского корабля.
Если в начале полномасштабного вторжения их (россиян – ред.) реально было видно просто на горизонте в море, из многоэтажек в Одессе, то сейчас эта ситуация выглядит уже невероятной
Он объяснил, что россияне были вынуждены покинуть свою главную базу в Севастополе, а теперь находятся в относительно защищенном Новороссийске, который, однако, и сами оккупанты не считают полностью безопасным.
Когда тревоги более или менее серьезные, они выходят из военной гавани, чтобы не попасть под возможный удар. Но в море тоже оставаться не могут, потому что там их могут встретить морские дроны
Он подчеркнул, что морские дроны работают достаточно эффективно, ведь россияне фактически перестали выходить в открытое море. Что касается Крымского моста, Плетенчук отметил, что его охраняют и с воздуха, и с воды, и с суши, а также активно применяют маскировку и задымление.
Дополнительным средством мог бы стать только бронепоезд на рельсах на самом мосту. Все остальное они уже используют
Он также обратил внимание на то, что россияне активно развивают инфраструктуру на оккупированных территориях, в частности в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Они прекрасно понимают, что полагаться на один мост, который сегодня есть, а завтра – может исчезнуть, не стоит. И здесь они трезво оценивают ситуацию, учитывая и нашу риторику, что мы периодически напоминаем, что этот объект нам лишний
В ВМС рассказали, чем рф патрулирует акваторию в районе Крыма06.05.25, 14:17 • 8233 просмотра