В рф жалуются на повторную атаку на Крымский мост: что известно
Киев • УНН
Российские СМИ сообщают о повторной атаке на Крымский мост.
На Крымском мосту – повторная атака, сообщают российские СМИ и местные телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
Как обратил внимание телеграм-канал ASTRA, сообщается, что "силами ЧФ ВМФ и береговой охраны" якобы "уничтожен БЭК".
Детали инцидента пока не раскрываются, официальных комментариев от российских властей также не поступало.
Информация уточняется.
"Новая уникальная спецоперация": СБУ сообщила, что в третий раз поразила Крымский мост - под водой и показала видео03.06.25, 14:09 • 24960 просмотров