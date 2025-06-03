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В рф жалуются на повторную атаку на Крымский мост: что известно

Киев • УНН

 • 8794 просмотра

Российские СМИ сообщают о повторной атаке на Крымский мост.

В рф жалуются на повторную атаку на Крымский мост: что известно

На Крымском мосту – повторная атака, сообщают российские СМИ и местные телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

Как обратил внимание телеграм-канал ASTRA, сообщается, что "силами ЧФ ВМФ и береговой охраны" якобы "уничтожен БЭК".

Детали инцидента пока не раскрываются, официальных комментариев от российских властей также не поступало.

Информация уточняется.

"Новая уникальная спецоперация": СБУ сообщила, что в третий раз поразила Крымский мост - под водой и показала видео03.06.25, 14:09 • 24960 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Крымский мост
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