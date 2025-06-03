В рф жалуются на повторную атаку на Крымский мост: что известно

На Крымском мосту – повторная атака, сообщают российские СМИ и местные телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

Как обратил внимание телеграм-канал ASTRA, сообщается, что "силами ЧФ ВМФ и береговой охраны" якобы "уничтожен БЭК".

Детали инцидента пока не раскрываются, официальных комментариев от российских властей также не поступало.

Информация уточняется.

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