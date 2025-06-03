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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 41427 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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У рф жаліються на повторну атаку на Кримський міст: що відомо

Київ • УНН

 • 10031 перегляди

Російські ЗМІ повідомляють про повторну атаку на Кримський міст.

У рф жаліються на повторну атаку на Кримський міст: що відомо

На Кримському мосту – повторна атака, повідомляють російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

Як звернув увагу телеграм-канал ASTRA, повідомляється, що "силами ЧФ ВМФ та берегової охорони" нібито "знищено БЕК".

Деталі інциденту поки що не розкриваються, офіційних коментарів від російської влади також не надходило.

Інформація уточнюється.

"Нова унікальна спецоперація": СБУ повідомила, що втретє вразила Кримський міст - під водою і показала відео03.06.25, 14:09 • 37921 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Кримський міст
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