У рф жаліються на повторну атаку на Кримський міст: що відомо

На Кримському мосту – повторна атака, повідомляють російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

Як звернув увагу телеграм-канал ASTRA, повідомляється, що "силами ЧФ ВМФ та берегової охорони" нібито "знищено БЕК".

Деталі інциденту поки що не розкриваються, офіційних коментарів від російської влади також не надходило.

Інформація уточнюється.

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