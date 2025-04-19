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Дружеская встреча Мелони с Трампом была под угрозой из-за вопроса об Украине

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Во время встречи Дональда Трампа и Джорджии Мелони в Белом доме возникло напряжение из-за вопроса об ответственности за войну в Украине. Когда Мелони спросили об отношении Трампа к Зеленскому, он сам вмешался и высказал критику в адрес украинского президента, хотя и не обвинил его во вторжении.

Дружеская встреча Мелони с Трампом была под угрозой из-за вопроса об Украине

Во время встречи в Белом доме между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджией Мелони 17 апреля в какой-то момент возникли разногласия относительно Украины, пишет журналист издания The Guardian Роберт Тейт, передает УНН.

Детали

По словам журналиста, Мелони приняли в Белом доме так гостеприимно, как мало кого из иностранных гостей.

Итальянский премьер хотела заверить Трампа, что они "говорят на одном языке - по крайней мере, когда дело касается их политических взглядов".

Даже если бы Италия могла похвастаться одним из самых больших в Европе профицитов в торговле с США, такие разногласия можно было бы решить, прибегнув к ранее не сформулированному кредо "западного национализма", утверждала Мелони, говоря по-английски уверенно, с легким акцентом, хотя и призналась, что не знает, "правильное ли это слово"

- говорится в сообщении издания.

Мелони подчеркнула, что говорит о Западе не как о географическом пространстве, а как о "цивилизации", которую хочет сделать сильнее, и призвала к поиску решений для преодоления разногласий. Премьер также упомянула, что они вместе ведут "борьбу против идеологии воукизма".

Отмечается, что Мелони была единственным европейским лидером, которого пригласили на инаугурацию Трампа в январе, а также посещала президента США в его особняке в Мар-а-Лаго. Трамп, который публично запугивал президента Украины Владимира Зеленского и едва терпел президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера, с Мелони был "воплощением радушного хозяина".

Даже Джей Ди Вэнс, чьи грубые вмешательства сорвали визит Зеленского и едва не сорвали визит Стармера, молчал, что только доказывает, что все шло как по маслу

- информирует The Guardian.

Однако вскоре "возникла угроза катастрофы" - журналист задал Мелони вопрос по-итальянски, что могло нарушить атмосферу единой цивилизации в Овальном кабинете, считает автор статьи. Премьер, "казалось, почувствовала отвращение", но ответила на родном языке, пока за ней пристально наблюдал Трамп. Когда она закончила, американский журналист попытался задать еще один вопрос, но Трамп его прервал: "Это было так прекрасно! Что, черт возьми, вы сказали?.. Подождите, я хочу услышать, что вы сказали".

Переводчица Мелони сообщила: премьера спросили, что она думает о том факте, что президент Трамп возлагает на Зеленского ответственность за войну в Украине.

Пока переводчица пыталась продолжить, Мелони - возможно, почувствовав, что это опасная территория, не в последнюю очередь из-за того, что она в основном придерживалась западной поддержки Украины, от которой Трамп вот-вот откажется - принялась за интерпретацию собственного ответа

- пишет журналист.

В своем объяснении Мелони лишь пообещала увеличить взносы Италии в НАТО, которые составляют менее 1,5% при том, что Трамп требует 5%. Затем слово взял Трамп и заявил, что не считает Зеленского ответственным за вторжение РФ в Украину, но "не в восторге" от начала войны, снова обвинил своего предшественника Джо Байдена, не возложил вину на Путина, но сообщил, что "пытается заставить его прекратить".

Трамп заявил, что "не большой поклонник" украинского президента и "не думает, что тот отлично справился".

"Это был показательный момент того, насколько сильно сместился центр тяжести Запада за несколько коротких недель с момента возвращения Трампа к власти. И неприятный, даже для Мелони", - подытожил автор публикации.

Напомним

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони потратила месяцы на подготовку к этому моменту: ее собственной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. И она состоялась при поддержке Европейского Союза.

Трамп не считает Зеленского виновным в войне17.04.25, 20:33 • 4428 просмотров

Вита Зеленецкая

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