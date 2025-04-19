Трамп и Стармер обсудили ключевые вопросы: торговля, Ближний Восток, Украина
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры обсудили двустороннюю торговлю, безопасность на Ближнем Востоке и мирное урегулирование войны в Украине.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом говорится на сайте Белого дома, передает УНН.
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Отмечается, что главными темами обсуждения стали двусторонняя торговля, безопасность на Ближнем Востоке и, самое главное, усилия по достижению мирного урегулирования войны в Украине.
Сегодня президент Дональд Дж. Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером. Оба лидера обсудили двустороннюю торговлю, продолжающиеся переговоры по мирному урегулированию войны в Украине и вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке
Кроме того, Глава Белого дома заявил, что с нетерпением ждет своего государственного визита в Соединенное Королевство позднее в этом году, во время которого планирует встретиться с королем Карлом III.
Напомним
Дональд Трамп заявил о планах встретиться с королем Карлом III во время визита в Великобританию. Приглашение было передано премьер-министром Киром Стармером.
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