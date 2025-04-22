Соглашение Лондона и ЕС: в обмен на новые рыболовные квоты британские оружейники смогут зарабатывать миллиарды фунтов

Правительство Британии готовит крупную торговую сделку с ЕС, которая позволит зарабатывать миллиарды фунтов оружейным компаниям Соединенного Королевства. В условиях будущего соглашения по глобальной торговле большую роль может сыграть согласование со странами ЕС квот на рыболовство, в частности между Францией и Британией.

Передает УНН со ссылкой на The Times.

Детали

Глава правительства Великобритании Кир Стармер "на пороге" заключения крупного торгового соглашения с ЕС. Компании из "Туманного Альбиона" смогут подать заявку на новый оборонный фонд ЕС в размере 150 миллиардов евро. Это стало возможным после того, как Великобритания пошла на значительные уступки Брюсселю по правам на рыболовство.

Премьер-министр проведет саммит ЕС-Великобритания 19 мая в Лондоне, поскольку он стремится смягчить торговые барьеры с Брюсселем.

Кейр Стармер близок к, которая позволит британским оружейным компаниям продавать миллиарды фунтов оружия европейским союзникам.

Британские фирмы смогут подать заявку на новый оборонный фонд ЕС в размере 150 миллиардов евро в рамках перезагрузки Стармера с блоком после того, как Великобритания пошла на значительные уступки Брюсселю по правам на рыболовство.

Трамп и Стармер обсудили ключевые вопросы: торговля, Ближний Восток, Украина

По данным Times, Стармер в начале недели разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и Йонасом Гар Стор, премьер-министром Норвегии, в которой британский премьер "подтвердил свою железную поддержку Украины".

Относительно обсуждения торговли, заявляется следующее - "лидеры согласились, что торговая война не отвечает ничьим интересам". В этом контексте британские переговорщики смягчили свою позицию по рыболовству, пишет издание. Франция раньше настаивала на том, что оборонный пакт связан со спором о квотах на вылов пикши, сельди и трески.

Британские участники переговоров приняли требования ЕС по многолетнему соглашению о рыбе, пишет газета.

Справка

Срок действия нынешнего соглашения истекает в 2026 году. По предварительному соглашению были достигнуты квоты, согласно которым европейские рыбаки могут вылавливать в британских водах в рамках "до 75% от уровня, существовавшего до Брекзита".

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Будущие планы в производстве и торговле оружием и технологиями

Ожидается, что Стармер объявит о сделке на сумму 30 миллионов фунтов стерлингов по дронам, произведенным новозеландской компанией Syos Aerospace с заводом в Гэмпшире. Британия и Новая Зеландия начнут работать над новым оборонным партнерством, которое заменит заключенное в 2015 году.

Также Британия лоббировала включение в программу "Безопасность для Европы" (Safe) - совместный фонд, который используется ЕС для закупки боеприпасов, артиллерии, средств противовоздушной обороны, ракетных пусковых установок и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее британские компании, такие как BAE Systems и Babcock, были исключены из фонда, в то время как такие страны, как Норвегия, Молдова, Южная Корея, Япония, Албания и Северная Македония, были включены в него.

Это было связано с тем, что Великобритания тогда не достигла согласия на подписание пакта об обороне и безопасности с Брюсселем. Однако на фоне роста сотрудничества с Францией по Украине растет уверенность, что оборонный пакт будет подписан, пишет издание.

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