Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
Киев • УНН
Представители Украины, Британии, Франции и США в среду будут работать в Лондоне. Их цель – достичь безусловного прекращения огня.
Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты уже в среду будут работать в Лондоне, чтобы достичь безусловного прекращения огня. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьером Британии Киром Стармером, передает УНН.
Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира
Президент Украины поблагодарил всех партнеров, которые помогают.
Безусловное прекращение огня должно быть первым шагом к миру, и эта Пасха показала, что именно действия России являются причиной затягивания войны
Добавим
Глава украинского государства назвал разговор со Стармером "хорошим и детальным".
Обсудили с Киром также совместную работу в европейских безопасностных форматах. Спасибо, Британия!
У Трампа говорят о намерении одобрить в Лондоне решение о полном прекращении огня - NY Post19.04.25, 12:02 • 11645 просмотров