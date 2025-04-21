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Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
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Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

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Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Киев • УНН

 • 2156 просмотра

Представители Украины, Британии, Франции и США в среду будут работать в Лондоне. Их цель – достичь безусловного прекращения огня.

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты уже в среду будут работать в Лондоне, чтобы достичь безусловного прекращения огня. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьером Британии Киром Стармером, передает УНН.

Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира 

- сообщил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил всех партнеров, которые помогают.

Безусловное прекращение огня должно быть первым шагом к миру, и эта Пасха показала, что именно действия России являются причиной затягивания войны 

- подчеркнул Зеленский.

Добавим

Глава украинского государства назвал разговор со Стармером "хорошим и детальным".

Обсудили с Киром также совместную работу в европейских безопасностных форматах. Спасибо, Британия! 

- резюмировал Зеленский.

У Трампа говорят о намерении одобрить в Лондоне решение о полном прекращении огня - NY Post19.04.25, 12:02 • 11645 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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