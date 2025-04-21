Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати вже у середу працюватимуть у Лондоні, щоб досягти безумовного припинення вогню. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після розмови із прем'єром Британії Кіром Стармером, передає УНН.

Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру