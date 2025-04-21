Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
Київ • УНН
Представники України, Британії, Франції та США у середу працюватимуть у Лондоні. Їхня мета – досягти безумовного припинення вогню.
Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати вже у середу працюватимуть у Лондоні, щоб досягти безумовного припинення вогню. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після розмови із прем'єром Британії Кіром Стармером, передає УНН.
Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру
Президент України подякував всім партнерам, які допомагають.
Безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру, і цей Великдень показав, що саме дії росії є причиною затягування війни
Додамо
Глава української держави назвав розмову із Стармером "хорошою й детальною".
Обговорили з Кіром також спільну роботу у європейських безпекових форматах. Дякую, Британіє!
У Трампа кажуть про намір схвалити у Лондоні рішення про повне припинення вогню - NY Post19.04.25, 12:02 • 11645 переглядiв