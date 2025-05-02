Два британских вуза приостановили деятельность украинских обществ из-за покупки дронов для фронта

Два студенческих союза британских университетов - Университетского колледжа Лондона (UCL) и Ланкастерского университета (LU) - приостановили деятельность украинских студенческих сообществ после того, как стало известно о возможном нарушении благотворительного законодательства при приобретении дронов, которые впоследствии были переданы украинским военным. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, речь идет о закупках, осуществленных в прошлом году. По словам представителей союзов, такие действия могут противоречить законам Британии, которые запрещают благотворительным организациям оказывать помощь или военное снаряжение вооруженным силам других стран. Оба студенческих союза зарегистрированы как благотворительные организации и подчиняются требованиям Благотворительной комиссии Великобритании.

Согласно официальным правилам Комиссии, "оказание помощи или поставка военного снаряжения любой иностранной армии не является благотворительной деятельностью и запрещено для любых фондов".

По результатам расследования, UCL приостановил деятельность своего украинского студенческого общества в марте 2024 года, после того как стало известно, что организация направила £1500 прибыли, полученной от клубной вечеринки в Мейфэре, на покупку дрона DJI Mavic, который позже был передан на фронт. Президент организации Артур Подсоха заявил, что "не мог молчать, пока россия терроризирует нашу страну с 2014 года". По его словам, дрон был куплен не за пожертвования, а за выручку с мероприятия: "Несправедливо получать помощь от Британии, ничего не делая для своей страны".

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Украинское сообщество Ланкастерского университета летом 2023 года сообщило в Instagram, что собрало более £20 тысяч на помощь Украине, из которых более половины пошло на покупку дронов. В списке приобретенного были указаны "три DJI Mavic 3" и комплектующие для дронов для территориальной обороны. Однако представители сообщества позже заявили, что все официальные сборы были исключительно гуманитарными, а любые действия двойного назначения - личная инициатива отдельных участников.

В студенческом союзе Ланкастерского университета сообщили, что узнали о ситуации недавно и приостановили деятельность сообщества до завершения срочной проверки. Отмечается, что организация не получала финансирования от университета.

UCL поддержал решение студенческого союза о приостановлении, отметив, что дисциплинарные процедуры проводятся независимо от администрации вуза. Ланкастерский университет от комментариев воздержался.

Дополнение

В январе Благотворительная комиссия Великобритании уже выносила официальное предупреждение организации Chabad Lubavitch в Лондоне за сбор средств на поддержку солдата Армии обороны Израиля после получения более 180 жалоб.

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