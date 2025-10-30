$42.080.01
Підприємці розтратили мільйони гривень на закупівлі дронів: суд обрав запобіжні заходи

Київ • УНН

 • 468 перегляди

Двом підприємцям, підозрюваним у розкраданні понад 90 мільйонів гривень на закупівлі безпілотників для Сил оборони, обрано запобіжні заходи. Їм загрожує тримання під вартою або застава в розмірі 12 та 15 мільйонів гривень відповідно.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Деталі

У справі розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України, зі збитками для держбюджету на суму понад 90 млн грн, застосовано запобіжні заходи до двох фігурантів. Ідеться про двох представників приватних фірм, - ці особи за даними слідства причетні до  реалізації злочинної схеми розкрадання коштів під час закупівель безпілотників. Рішенням суду до фігурантів застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 12 млн грн та 15 млн грн відповідно.

Контекст

У 2023 році після ухвалення змін до Державного бюджету України Держспецзв’язку виділено 30 млрд грн на закупівлю безпілотників.  У керівника одного з департаментів Держспецзв’язку виник план розтрати частини цих коштів. Було розроблено план, за яким постачання дронів мало відбуватись наперед визначеними компаніями за завищеними цінами. Під час тендеру залучались підконтрольні фірми, що імітувало конкуренцію і надалі допомогло залучення згаданих компаній у якості "переможців" у замовленні на закупівлю товарів.

Далі слідство з'ясувало, що протягом травня – вересня 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів "DJI Mavic 3" та 1300 дронів "Autel Evo Max 4T" за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Кошти від реалізації цих дронів були виведені на рахунки підконтрольних компаній.

За даними САП, наведені вище дії підозрюваних осіб завдали Державному бюджету України збитків на суму понад 90 млн грн.

Нагадаємо

УНН передавав, що двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній повідомили про підозру у розтраті 90 млн грн під час закупівлі дронів. Безпілотники DJI Mavic 3 та Autel Evo Max 4T були придбані у 2023 році за цінами, що перевищували ринкові на 70-90%.

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
DJI Mavic
Україна