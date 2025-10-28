Посадовці Держспецзв’язку завдали державі збитків на 90 млн грн під час закупівлі дронів

Посадовців Держспецзв’язку викрили на розтраті 90 мільйонів гривень на закупівлі дронів. Безпілотники були придбані за цінами, які на 70-90% перевищують ринкові, пише УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

... повідомили про підозру двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній, причетним до організації та реалізації злочинної схеми розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України. Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України - говориться в повідомленні САП.

Деталі

Зазначається, що у 2023 році після ухвалення змін до Державного бюджету України Держспецзв’язку виділено 30 млрд грн на закупівлю безпілотників. У межах досудового розслідування встановлено, що в керівника одного з департаментів Держспецзв’язку виник план розтрати частини цих коштів.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану постачання дронів мало відбуватись наперед визначеними компаніями за завищеними цінами. Задля забезпечення перемоги згаданих компаній до тендеру залучались підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також надавались викривлені маркетингові дослідження - розповіли в САП.

Крім того, вдалося з’ясувати, що протягом травня – вересня 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів "DJI Mavic 3" та 1300 дронів "Autel Evo Max 4T" за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Кошти від реалізації цих дронів були виведені на рахунки підконтрольних компаній.

Зазначимо, що такі дії осіб завдали Державному бюджету України збитків на суму понад 90 млн грн. Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, ймовірно причетні до скоєння злочину - повідомили в САП.

Доповнення

У справі заволодіння 129 млн грн, виділених на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області, повідомили нові підозри. За даними САП, гроші були привласнені через шахрайські схеми під час тендеру на реконструкцію водогону у Кам’янському районі.