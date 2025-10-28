Посадовці Держспецзв’язку завдали державі збитків на 90 млн грн під час закупівлі дронів

$42.070.07
48.970.21
ukenru
16:50 • 2376 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
14:36 • 7036 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 16129 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 32195 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 24498 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 23076 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 19626 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 16323 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 41056 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31457 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
77%
743мм
Популярнi новини
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto28 жовтня, 07:51 • 15496 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 31502 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 28404 перегляди
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo28 жовтня, 10:32 • 13821 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 16668 перегляди
Публікації
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні16:50 • 2230 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 17140 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 28875 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 32131 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 41008 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Фрідріх Мерц
Томаш Семоняк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Нідерланди
Польща
Реклама
УНН Lite
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 7272 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 7328 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 31890 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 41008 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 37883 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Посадовці Держспецзв’язку завдали державі збитків на 90 млн грн під час закупівлі дронів

Київ • УНН

 • 980 перегляди

Двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній повідомили про підозру у розтраті 90 млн грн під час закупівлі дронів. Безпілотники DJI Mavic 3 та Autel Evo Max 4T були придбані у 2023 році за цінами, що перевищували ринкові на 70-90%.

Посадовці Держспецзв’язку завдали державі збитків на 90 млн грн під час закупівлі дронів

Посадовців Держспецзв’язку викрили на розтраті 90 мільйонів гривень на закупівлі дронів. Безпілотники були придбані за цінами, які на 70-90% перевищують ринкові, пише УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

... повідомили про підозру двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній, причетним до організації та реалізації злочинної схеми розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України. Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України 

- говориться в повідомленні САП.

Деталі

Зазначається, що у 2023 році після ухвалення змін до Державного бюджету України Держспецзв’язку виділено 30 млрд грн на закупівлю безпілотників. У межах досудового розслідування встановлено, що в керівника одного з департаментів Держспецзв’язку виник план розтрати частини цих коштів.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану постачання дронів мало відбуватись наперед визначеними компаніями за завищеними цінами. Задля забезпечення перемоги згаданих компаній до тендеру залучались підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також надавались викривлені маркетингові дослідження 

- розповіли в САП.

Крім того, вдалося з’ясувати, що протягом травня – вересня 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів "DJI Mavic 3" та 1300 дронів "Autel Evo Max 4T" за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Кошти від реалізації цих дронів були виведені на рахунки підконтрольних компаній.

Зазначимо, що такі дії осіб завдали Державному бюджету України збитків на суму понад 90 млн грн. Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, ймовірно причетні до скоєння злочину 

- повідомили в САП.

Доповнення

У справі заволодіння 129 млн грн, виділених на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області, повідомили нові підозри. За даними САП, гроші були привласнені через шахрайські схеми під час тендеру на реконструкцію водогону у Кам’янському районі.

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
DJI Mavic
Україна