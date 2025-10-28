Должностные лица Госспецсвязи нанесли государству ущерб на 90 млн грн при закупке дронов

Должностных лиц Госспецсвязи разоблачили в растрате 90 миллионов гривен на закупке дронов. Беспилотники были приобретены по ценам, которые на 70-90% превышают рыночные, пишет УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

... сообщили о подозрении двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний, причастным к организации и реализации преступной схемы хищения средств при закупках беспилотников для Сил обороны Украины. Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины - говорится в сообщении САП.

Детали

Отмечается, что в 2023 году после принятия изменений в Государственный бюджет Украины Госспецсвязи выделено 30 млрд грн на закупку беспилотников. В рамках досудебного расследования установлено, что у руководителя одного из департаментов Госспецсвязи возник план растраты части этих средств.

Так, согласно разработанному преступному плану поставка дронов должна была осуществляться заранее определенными компаниями по завышенным ценам. Для обеспечения победы упомянутых компаний к тендеру привлекались подконтрольные фирмы, имитировавшие конкуренцию, а также предоставлялись искаженные маркетинговые исследования - рассказали в САП.

Кроме того, удалось выяснить, что в течение мая – сентября 2023 года Госспецсвязи приобрело 400 дронов "DJI Mavic 3" и 1300 дронов "Autel Evo Max 4T" по ценам, превышавшим рыночные на 70–90%. Средства от реализации этих дронов были выведены на счета подконтрольных компаний.

Отметим, что такие действия лиц нанесли Государственному бюджету Украины ущерб на сумму более 90 млн грн. Досудебное расследование по делу продолжается, устанавливаются другие лица, вероятно причастные к совершению преступления - сообщили в САП.

Дополнение

По делу о завладении 129 млн грн, выделенных на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области, сообщили новые подозрения. По данным САП, деньги были присвоены через мошеннические схемы во время тендера на реконструкцию водопровода в Каменском районе.