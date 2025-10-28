Должностные лица Госспецсвязи нанесли государству ущерб на 90 млн грн при закупке дронов

$42.070.07
Эксклюзив
14:36 • 4974 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 15014 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 30649 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 23718 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 22691 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 19445 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16227 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 40142 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31236 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13416 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержкиPhoto28 октября, 07:51 • 14943 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 30701 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 27437 просмотра
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo28 октября, 10:32 • 13277 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 15685 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 15842 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 27614 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 30661 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 40152 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto28 октября, 07:00 • 31241 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Фридрих Мерц
Томаш Семоняк
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Нидерланды
Польша
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto13:18 • 6528 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья12:53 • 6602 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 30831 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 40152 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 37604 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Должностные лица Госспецсвязи нанесли государству ущерб на 90 млн грн при закупке дронов

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний сообщили о подозрении в растрате 90 млн грн при закупке дронов. Беспилотники DJI Mavic 3 и Autel Evo Max 4T были приобретены в 2023 году по ценам, превышающим рыночные на 70-90%.

Должностные лица Госспецсвязи нанесли государству ущерб на 90 млн грн при закупке дронов

Должностных лиц Госспецсвязи разоблачили в растрате 90 миллионов гривен на закупке дронов. Беспилотники были приобретены по ценам, которые на 70-90% превышают рыночные, пишет УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

... сообщили о подозрении двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний, причастным к организации и реализации преступной схемы хищения средств при закупках беспилотников для Сил обороны Украины. Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины 

- говорится в сообщении САП.

Детали

Отмечается, что в 2023 году после принятия изменений в Государственный бюджет Украины Госспецсвязи выделено 30 млрд грн на закупку беспилотников. В рамках досудебного расследования установлено, что у руководителя одного из департаментов Госспецсвязи возник план растраты части этих средств.

Так, согласно разработанному преступному плану поставка дронов должна была осуществляться заранее определенными компаниями по завышенным ценам. Для обеспечения победы упомянутых компаний к тендеру привлекались подконтрольные фирмы, имитировавшие конкуренцию, а также предоставлялись искаженные маркетинговые исследования 

- рассказали в САП.

Кроме того, удалось выяснить, что в течение мая – сентября 2023 года Госспецсвязи приобрело 400 дронов "DJI Mavic 3" и 1300 дронов "Autel Evo Max 4T" по ценам, превышавшим рыночные на 70–90%. Средства от реализации этих дронов были выведены на счета подконтрольных компаний.

Отметим, что такие действия лиц нанесли Государственному бюджету Украины ущерб на сумму более 90 млн грн. Досудебное расследование по делу продолжается, устанавливаются другие лица, вероятно причастные к совершению преступления 

- сообщили в САП.

Дополнение

По делу о завладении 129 млн грн, выделенных на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области, сообщили новые подозрения. По данным САП, деньги были присвоены через мошеннические схемы во время тендера на реконструкцию водопровода в Каменском районе.

Павел Зинченко

