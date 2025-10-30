Предприниматели растратили миллионы гривен на закупки дронов: суд избрал меры пресечения

К двум подозреваемым по делу о хищении десятков миллионов гривен при закупках беспилотников для Сил обороны Украины применены меры пресечения. Содержание под стражей или альтернатива - внесение 12 млн грн и, соответственно, 15 млн грн залога.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Детали

По делу о хищении средств при закупках беспилотников для Сил обороны Украины, с убытками для госбюджета на сумму более 90 млн грн, применены меры пресечения к двум фигурантам. Речь идет о двух представителях частных фирм - эти лица, по данным следствия, причастны к реализации преступной схемы хищения средств при закупках беспилотников. Решением суда к фигурантам применены меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 12 млн грн и 15 млн грн соответственно.

Контекст

В 2023 году после принятия изменений в Государственный бюджет Украины Госспецсвязи выделено 30 млрд грн на закупку беспилотников. У руководителя одного из департаментов Госспецсвязи возник план растраты части этих средств. Был разработан план, по которому поставка дронов должна была осуществляться заранее определенными компаниями по завышенным ценам. Во время тендера привлекались подконтрольные фирмы, что имитировало конкуренцию и в дальнейшем помогло привлечению упомянутых компаний в качестве "победителей" в заказе на закупку товаров.

Далее следствие выяснило, что в течение мая – сентября 2023 года Госспецсвязи приобрело 400 дронов "DJI Mavic 3" и 1300 дронов "Autel Evo Max 4T" по ценам, превышающим рыночные на 70–90%. Средства от реализации этих дронов были выведены на счета подконтрольных компаний.

По данным САП, приведенные выше действия подозреваемых лиц нанесли Государственному бюджету Украины ущерб на сумму более 90 млн грн.

Напомним

УНН передавал, что двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний сообщили о подозрении в растрате 90 млн грн при закупке дронов. Беспилотники DJI Mavic 3 и Autel Evo Max 4T были приобретены в 2023 году по ценам, превышающим рыночные на 70-90%.